annonse

annonse

Hertuginne Meghan av Sussex tapte den første delen av saken hun har anlagt mot Mail On Sunday etter at avisen publiserte et privat brev hun skrev til sin far.

Dommer Mark Warby skriver i fredagens kjennelse at selv om deler av saken nå er avvist, så vil de kunne komme for retten senere såframt det juridiske grunnlaget er bedre.

Meghan har saksøkt avisen for brudd på privatlivets fred etter en artikkel der deler av et brev til faren Thomas Markle var gjengitt.

annonse

Markle skulle ha fulgt sin datter til alteret da hun giftet seg med Storbritannias prins Harry i mai 2018, men han trakk seg i siste liten og viste til hjerteproblemer.

Han har senere uttalt i intervjuer at han har følt seg utstøtt av datteren etter bryllupet.