Forhandlingene om en løsning for Norwegian fortsetter gjennom helgen ettersom selskapet ikke fikk med seg én av de fire obligasjonsgruppene på sin redningsplan.

I en børsmelding fredag skriver selskapet at de fikk det de kaller for «robust» støtte fra tre av de fire gruppene, men at forslaget fikk 62 prosent støtte fra den siste gruppen med obligasjonseiere, noe som ikke er nok ettersom det kreves to tredjedels flertall.

Forhandlingene fortsetter derfor gjennom helgen.

I børsmeldingen skriver selskapet av de fortsetter en konstruktiv dialog med den siste gruppen – obligasjonseierne i lånet NAS07, for å se om det er mulig å komme fram til en løsning som får det nødvendige flertall.

– Vår dialog med obligasjonseierne fortsetter med et klart mål om å komme fram til en løsning. Uheldigvis klarte vi ikke å få til en avtale før fristen, men forhandlingene vil fortsette gjennom helgen for å finne en løsning, sier Norwegian-sjef Jacob Schram i børsmeldingen.

Norwegian opplyser til NTB fredag at de ikke har noen ytterligere kommentarer utover det som står i børsmeldingen.