annonse

annonse

For første gang i historien ble det arrangert et interaktivt 1. mai-tog flere steder i landet. I Oslo deltok over 9.000 på et virtuelt tog med taler og paroler.

Det er første gang siden andre verdenskrig det ikke har gått 1. mai-tog i hovedstaden fra Youngstorget, men deltakelsen på det virtuelle toget var overveldende.

– I Oslo er oppmøtet på 9.011 personer i år, noe som er høyere enn vi pleier ha i et år der det ikke er valg, og dårlig vær fra morgenen. Til sammenligning var antallet 10.600 i fjor på Youngstorget, og det var et rekordår, sier leder av LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, i en pressemelding.

annonse

På nettet kunne deltakerne gå inn og velge hvilken parole eller fane de ville gå under, og deretter bivåne videoer med både politiske appeller og av kransenedleggelser. Når man hadde valgt seg en parole eller fane, ble man registrert som deltaker i toget.

Digitale 1. mai-tog ble arrangert flere steder i landet, blant annet i Tromsø, Kristiansand, Namsos, Stavanger, Fredrikstad og Trondheim, for å nevne noen.

I alt ble 15 av LOs lokalorganisasjoner med på ideen, og vel 16.000 gikk i digitalt tog på landsbasis. Tar man med fagforeninger, politiske partier, solidaritetsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og diverse aksjoner deltok i alt 110 ulike organisasjoner på den virtuelle feiringen.

– Det er godt å se at samholdet og engasjementet for våre krav og saker lever i beste velgående, selv under disse koronatider, sier Gjerstad.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826