Spania varsler at landets bruttonasjonalprodukt (BNP) ligger an til å krympe med 9,2 prosent i år, og at arbeidsledigheten vil stige til 19 prosent.

Anslaget ble lagt fram av finansminister Nadia Calvino fredag.

Den dystre utviklingen skyldes økonomiske problemer i kjølvannet av koronapandemien. I fjor hadde Spania en vekst på 2 prosent i BNP, mens ledigheten lå på 13,8 prosent i slutten av året.

Spania er svært hardt rammet av virusutbruddet. Kun USA, Italia og Storbritannia har registrert flere døde.

Fredag oppga myndighetene at ytterligere 281 personer er døde etter å ha blitt smittet. Samtidig ser utbruddet ut til å ha nådd toppen ettersom det er tredje gang i løpet av en uke at det er registrert mindre enn 300 dødsfall i løpet av et døgn.

I alt 24.824 mennesker er døde etter å ha blitt smittet av viruset i Spania, mens antall smittede nærmer seg 240.000.

Den omfattende nedstengningen av landet har rammet landets næringsliv hardt, ikke minst turistnæringen. Etter hvert som skatteinntektene svikter og regjeringen må ta opp mer lån for å kunne gi krisepakker til næringslivet, vil budsjettunderskuddet øke til 10,3 prosent, ifølge regjeringen. Det er det største underskuddet siden 2012, da Spania fortsatt var hardt rammet av konsekvensene av finanskrisen.

I 2019 lå budsjettunderskuddet på 2,8 prosent, noe som er i tråd med EUs krav.