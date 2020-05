annonse

Taliban-bevegelsen i Afghanistan har trappet opp angrepene etter å ha inngått en avtale med USA tidligere i år som tilrettelegger for amerikansk uttrekking.

I løpet av den 45 dager lange perioden mellom 1. mars og 15. april, har Taliban gjennomført mer enn 4.500 angrep i Afghanistan. Det er en økning på 70 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, ifølge tall som Reuters har innhentet.

Økningen viser at Taliban ikke har til hensikt å redusere voldsbruken, til tross for løftet de har inngått ved å skrive under på avtalen med USA 29. februar, mener flere tjenestemenn som følger utviklingen på bakken i Afghanistan.

Pentagon-talsmann Jonathan Hoffman sier at selv om Taliban riktig nok har holdt seg til forpliktelsene i avtalen om å ikke angripe amerikanske koalisjonsstyrker eller større byer, så har voldsbruken nådd et uakseptabelt høyt nivå som ikke baner vei for noen diplomatisk løsning.

– Vi har fortsatt å gjennomføre gjengjeldelsesangrep, forsvarsangrep for å hjelpe våre partnere i området, og det kommer vi til å fortsette med, sier Hoffman.

Talibans strategi om langsom undergraving av regjeringens kontroll over områder utenfor bystrøk, og deretter posisjonere seg til å beleire byer mens viruspandemien pågår, kan få fredsprosessen til å spore av, mener vestlige sikkerhetskilder, diplomater og internasjonale observatører.

– De omringer sakte alle de store byene i Afghanistan, sier Jonathan Schroden, ekspert ved Center for Naval Analyses.

