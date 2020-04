annonse

President Donald Trump sier han har sett bevis på at det nye koronaviruset stammer fra et laboratorium i Wuhan.

Presidenten kom med uttalelsen under en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag kveld, men oppga ingen kilde for påstanden.

På spørsmål fra pressen sa Trump også at han vurderer å innføre tollrestriksjoner overfor Kina som et svar på at landet ikke gjorde mer for å hindre en spredning av viruset.

