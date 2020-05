annonse

Christian Tybring-Gjedde vil redusere bistanden fra dagens 1 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) til 0,7 prosent, som er FNs målsetning.

De andre partiene vil beholde 1 prosent, eventuelt øke bistanden. I statsbudsjettet er BNI/BNP estimert til å bli 3 940 milliarder kroner, det vil si at med dagens 1 prosent så vil Norge bruke 39 milliarder kroner.

Et utvalget har gjennomgått konsekvensene av coronakrisen i Norge. De regner med et fall i BNP i år på 3 prosent og et fall neste år på 3,3 prosent.

– Det er stor usikkerhet knyttet til andre faktorer som kapitalinntekter og prisutvikling (som vil påvirke BNI i 2021) framover. Men med et fall i brutto nasjonalprodukt to år på rad, på linje med Holden-utvalget, vil en-prosent-regelen kunne gi en nedgang i bistandsbudsjettet på et par milliarder eller mer i 2021, sier Lars Loe, fagdirektør i Norad og samfunnsøkonom, til Bistandsaktuelt.

Høyre sier til Bistandsaktuelt at de vil holde seg på 1 prosent, selv om BNP synker. Trine Skei Grand, gir et politikersvar, det eneste hun ikke sier er reduksjon. Audun Lysbakken vil gå bort fra prosent og heller holde samme nivå i kroner. Toskedal fra KrF sier at 1 prosent er minimum, men det er ikke noe tak oppover.

– Det finnes ingen gratis penger. Norge bør derfor ikke øke bistandsbudsjettet grunnet eventuell nedgang i BNP. En slik prioritering vil da måtte gå ut over andre områder, svarer Christian Tybring-Gjedde.

Han mener at vi heller bør kutte i bistandbudsjettet, særlig når norsk næringsliv sliter.

– Vi mener at det i første omgang er naturlig at vi trapper ned til 0,7 prosent av BNP, som er FNs målsetting og som de aller fleste land som vi kan sammenligne oss med ligger på.