For å ivareta smittevernreglene i veilederen for barnehagene, må åpningstidene i barnehagene ned, mener Utdanningsforbundet.

I en undersøkelse Respons har gjennomført blant barnehagestyrere som er medlemmer av organisasjonen, svarer 75 prosent at det i liten eller ingen grad er mulig å gjennomføre smitteverntiltakene i veilederen med vanlige åpningstider uten ekstra ressurser, melder VG.

– Poenget er at disse styrerne sier veldig klart at de har strukket seg langt og klarer å gi et godt tilbud, men det koster. Og om vi skal ha et bærekraftig barnehagetilbud i tiden fremover, må tilbudet begrenses, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til avisa.

I undersøkelsen oppga bare 5 prosent av de 871 barnehagestyrerne som svarte på undersøkelsen at deres barnehage har full åpningstid.