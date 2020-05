annonse

En svensk jente ble påført svært alvorlige blødninger og sår etter å ha blitt voldtatt av en nylig ankommet afghaner.

Afghaneren, hvis navn er Shokrallah Shahzad, kom til Sverige som såkalt enslig mindreårig flyktning og søkte permanent opphold 5. oktober 2015, men fikk avslag i august to år senere. Denne avgjørelsen ble påklaget, og 9. mars 2018 ble afghaneren innvilget permanent opphold likevel. Han påstår selv at han er 16 år i dag.

Ifølge svensk rett, klarte afghaneren 13. juni 2019 å lure med seg en 13 år gammel jente bort fra noen av hennes venner, før han voldtok henne oralt og vaginalt. Nettavisen Samhällsnytt har i en artikkel referert fra de aktuelle dommene i saken.

Voldtekten ble avbrutt da jenta ved å skrike fikk tiltalt en av sine venner, som kom henne til unnsetning. Hun hadde etter overgrepet smerter, ømhet, sårskader, hevelser og blødninger i underlivet.

Shokrallah ble anmeldt, og ble pågrepet samme kveld. Han motsatte seg politiets forsøk på å sikre tekniske bevis. En blodprøve viste at han hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,7 promille.

Lege: Aldri før sett slike blødninger

Aktor Linda Schön tok ut tiltale mot den afghanske ungdommen, for «grov voldtekt mot barn». Ifølge Schön ble voldtekten gjennomført med vold, og rå hensynsløshet.

Hun har fått støtte fra en lege ved et sykehus i Ryhov, som hadde undersøkt jentas skader og blødninger i underlivet. Legen har i avhør fortalt at han aldri før hadde sett slike blødninger før. Det blødde fra slimhinnene og livmortappen, har han rapportert.

27. januar 2020 forkynte tingretten i Jönköping dom i saken. De avviste aktoratets påstand om at dette var en grov ugjerning. Dette begrunnes med at jenta ikke skal ha blitt utsatt for kvelertak eller knyttneveslag.

«Ikke grovt»

Shokrallah ble i stedet dømt for «voldtekt mot barn», uten adjektivet grov. Han ble dømt til samtaler med psykolog innenfor rammen av et spesialprogram for ungdommer, 120 timer ungdomstjeneste og utvisning fra Sverige. Han får imidlertid komme tilbake til Sverige i 2027.

Afghaneren ble i tillegg dømt til å betale 115 000 kroner i erstatning til jenta.

Terapien han er idømt omfatter ingen form for frihetsberøvning. Han skal i stedet snakke med en psykolog om sin «seksuelle problematikk».

Anke

Tingrettsdommen ble anket, og 15. april forkynte Göta hovrätt (svensk lagmannsrett red. anm.), at straffen skulle skjerpes. De har valgt å forlenge utvisningen til år 2030, og har økt tiden i ungdomstjeneste til 140 timer, samt økt jentas erstatning til 140 000 kroner. Også denne rettsinstansen mener det dreier seg om «voldtekt mot barn», og ikke «grov voldtekt mot barn», som aktoratet har lagt ned påstand om.