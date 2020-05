annonse

annonse

For noen dager siden skapte det oppstyr da advokat og UiO-sensor Olav Lægreid påsto at advokater med innvandrerbakgrunn kunne ha større problemer med jussen som fag. Han advarte derfor mot ansettelse av slik kandidater.

«Min erfaring er at slike kandidater har problemer med å skrive feilfritt norsk, hvilket er et kriterium for å bli ansatt. Videre er det min erfaring at slike kandidater har store problemer med å utvikle et godt judisium og oppnå god dybdeforståelse av jussen som fag,» skrev Lægreid på en Facebookgruppe.

Les også: Hevder det finnes jusstudenter i Norge som mener «sharialover er relevante rettskilder»

annonse

Han fikk kraftig motbør nokså umiddelbart.

– Debatten han legger opp til trist og nedrig, og er med på å stigmatisere de mange svært dyktige jusstudentene og advokatene med minoritetsbakgrunn, uttalte advokat Nils H. Thommessen.

Han mente videre at engasjementet mot viste «at Lægreid står temmelig alene om sine holdninger, og at han ikke er representativ for bransjen. Svært mange reagerer på hans holdninger og ordbruk,» sa Thommessen til Advokatbladet.

– Ikke uvanlig

annonse

Men nå hevdes det at norske advokater representere mye «grums» og «rasisme». I et meningsinnlegg i VG skriver advokaten Farooq Ansari at han har opplevd mye «kamuflert rasisme».

– Den plager meg aller mest – mer enn den direkte rasismen. Du kan ikke gjøre noe med det. Ikke kan du bevise det heller. Du bare føler på kroppen at du nettopp har fått en kommentar eller blitt forbigått fordi du er den du er, skriver han i innlegget «Rasisme i advokatbransjen».

Han nevner i så måte et par eksempel. Blant annet skulle et advokatfirma ha reagert da han som student ønsket å studere «islamsk bankfinansiering». Ansari skriver også at han har blitt spurt om islam i jobbintervjuer:

«I 2013 søkte jeg stilling som advokatfullmektig hos et av landets fremste og anerkjente strafferettsadvokatfirmaer. Jeg ble kalt inn til intervju, og kom videre. Førstegangsintervjuet var en veldig hyggelig opplevelse. Andregangsintervjuet var derimot en ganske annen opplevelse. Det var fire partnere. En av disse partnerne lurte på mitt forhold til islam, og hva sharia betydde for meg. Personlig forbandt han sharia med kutting av hender og så på det som en primitiv religion, ble jeg opplyst om. Jeg greide aldri å sette mitt preg på intervjuet og fikk aldri noe tilbud,» skriver han.

Oppfordrer alle jurister til å ta avstand fra advokat Lægreid

annonse

Ansari mener at summen av alle erfaringer han og hans likemenn og -kvinner har gjort seg gjennom jusstudiene og i tiden etterpå, «indikerer at vi har et bransjeproblem.»

– Fordommene og gruppetenkningen om advokater med minoritetsbakgrunn sitter løst – kanskje som følge av uheldige medieoppslag de siste årene,skriver han.

Han mener de blir stigmatisert på grunn av «noen få kjeltring-advokater med minoritetsbakgrunn», mens «melaninfattige advokatkjeltringer ikke er representative for alle advokater med majoritetsbakgrunn».

Farooq Ansari mener advokater «har et samfunnsansvar som de ikke ser ut til å ta. Et ansvar for å motvirke fordommer, og at generaliseringer ikke får stå uimotsagt. Et ansvar som gjelder i deres egne styrerom, i deres egne rekrutteringsprosesser, og ikke minst i det offentlige ordskiftet når kolleger som Lægreid går ut som han gjør.»

I den forbindelse oppfordrer Ansari til en boikott av Lægreid som han mener har «rasistiske, degraderende og ufyselige» holdninger

– Jeg stiller spørsmål overfor alle yrkesutøvende advokater, virksomheter og institusjoner, som ønsker å assosieres med ham, inkludert Universitet i Oslo. Disse holdningene er ikke bare rasistiske, degraderende og ufyselige – de er direkte skadelige for tillitssamfunnet. Det er vanskelig for meg å forstå at man kan stole på en «objektiv» sensurering fra en som bærer slike holdninger,» skriver advokat Farooq Ansari.

Det har foreløpig ikke kommet noe tilsvar fra advokat og UiO-sensor Olav Lægreid. Khrono skriver at advokat Olav Lægreid sto på Oslo SVs valgliste til kommunevalget i 2019.