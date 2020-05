annonse

annonse

Leder av Antirasistisk senter Rune Berglund Steen skriver at vi kan bare forestille oss frykten i Moria-leiren på Lesbos. Den er horribel og folk er engstelige for pandemien. Han mener at rike Norge kan hente noen hundre, eller noen tusen.

– Samtidig er det selvsagt et rent falsum at dette generelt er «grunnløse asylsøkere», slik Frps Jon Helgheim har hevdet. Jeg slutter aldri å forbauses over den høyrepopulistiske viljen til å skandalisere sårbare mennesker, eller å fremme usannheter om dem for å underminere deres krav på medmenneskelighet, skriver leder av Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, i Dagbladet.

Les også: Vebjørn Selbekk: Når en innvandrer hetses av antirasister

annonse

Berglund Steen skriver at historiebøkene vil fylles av bilder av pandemien blant asylsøkerne, med en stadfestelse av hvordan vi hadde nok med oss selv. Hvis det blir sluttresultatet, da var dugnaden vår noen vonde hakk for liten, mener han. Han mener også at alle debattene vi har for å gjøre det anstendige, ikke er en god utvikling. Det er et lavpunkt.

– Når selv et rikt land som Norge skyr unna, setter det et usedvanlig dårlig eksempel. Den internasjonale solidariteten trenger alltid gode eksempler – og i denne populistiske og asylfiendtlige tiden, mer enn noen gang.

Les også: Frp-Helgheim refser eks-politikere som krever at Norge henter flyktninger i Moria-leiren

Lederen i Antirasistisk senter skriver at det skader ikke asylinstituttet å redde barn ut av en helvetesleir, men at helvetesleiren i stedet skader asylinstituttet.

annonse

– Å redde ut noen barn er bare en brøkdel av den veien vi trenger å gå for å rette opp denne uretten. Å redde dem ut, er et lite bidrag til å redde asylinstituttet, skriver Berglund Steen.