Borten Moe: Dette ikke er tiden for å bygge vindmøller

annonse

annonse

Vi nærmer oss 450.000 arbeidsledige.Dette er selvsagt en sosial og økonomisk katastrofe som vil prege det norske samfunnet i lang tid.

Dette bekymret Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe. Og selv om vi har oljefondet, rammes vi dobbelt av krisen: Selve nedstengningen koster oss uante beløp, og når oljeprisen samtidig stuper forsterkes krisen for Norge. Det grønne skiftet kommer ikke til å bli en realitet selv om Norge kutter ut produksjon av olje.

– Norsk produksjon har aldri vært problemet. Den er renest i verden, gjennomregulert og en viktig bidragsyter til at land som UK kunne fase ut kull. Siden produksjonskapasiteten er så stor i den arabiske verden, USA og Russland vil nasjonale kutt i Norge åpenbart ikke bety annet enn at disse overtar våre markedsandeler, skriver Borten Moe i Namdalsavisa.

annonse

Han nevner også at kineserne nå kan overta vår pelsproduksjon og at det er svært dårlig nytt for dyrevelferden.

Les også: Ola Borten Moe utelukker ikke muligheten for et sidebytte

At oljeprisen er så lav fører også til at prisen på energi faller. Dette svekker økonomien for utbygging av vindkraftanlegg:

– Det er sannsynligvis ikke mulig å finne et dårligere tidspunkt for å bygge flere vindmøller, verken på land eller til havs, enn nå. Det er rett og slett ikke bruk for energien, og samfunnet har definitivt andre ting å bruke ressursene sine på. Det store spørsmålet er hva vi skal gjøre nå. Vi kan bruke mer penger over offentlige budsjetter enn de fleste andre land. Men siden vi lever av å selge varer og tjenester (mye olje) til andre land vil overdreven offentlig pengebruk her hjemme ikke føre til annet enn at vi utsetter nødvendig omstilling av egen økonomi og bruker pengene som er satt av til fremtidige pensjoner. En krone i fritt fall er en indikasjon på hvordan omverdenen vurderer dette.

annonse

Samfunnet er satt på pause, det er naivt å tro at alt blir det samme igjen bare vi trykker på play, mener Borten Moe. Derfor er det viktig å få i gang hjulene så raskt som mulig. Borten Moe avslutter: