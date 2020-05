annonse

En statlig ansatt kringskastingssjef som driver propaganda på folkets regning er en svindler. En kringkastingssjef som bruker pengene han får av skattebetalerne til å spre propaganda via egen arbeidsplass er en fare for samfunnet, og en person som bør fjernes umiddelbart fra sin stilling.

Da hele Stortinget ble enig om å gjøre om NRK-lisensen til tvangsinnbetaling i form av skatt for ett år siden, ble NRK mektigere enn noen gang. De behøver ikke lenger bekymre seg over nordmenn som nekter å ha TV i hus. For nå må alle med bolig finansiere NRK gjennom skatteseddelen, enten du har TV eller ikke.

Dette har gjort at NRK er verdens tryggeste arbeidsplass. Det vil aldri være en økonomisk krise. Pengene ruller inn. Det er skattebetalere som sørger for at NRK lever videre.

Dette er viktig å ha i mente før vi snakker om kanalens propaganda.

Vi kan først se på to saker der statskanalen selv har uttalt at de ikke er nøytrale. Den første er dekningen av Donald Trump. Kringkastingsrådet, i samband med NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen, har tidligere stemplet den amerikanske presidenten som en «psykopat».

På en pressekonferanse etter valget i 2016 sa Eriksen til de fremmøtte journalistene at «det er noe som er rett, og det er noe som er galt», og at NRK derfor ikke kom til å være nøytrale når de omtalte Trump i sine nyheter i fremtiden.

Med andre ord driver NRK propaganda i form av at de aldri er nøytrale i dekningen av Trump.

Svindel

Den andre saken er klimaspørsmålet.

I januar ble lagt fram en strategi for hvordan journalistene skal arbeide med klima.

«Den rådende vitenskapen fra FNs klimapanel skal være utgangspunktet – nullpunktet – for journalistikken» Og det gjelder for alle ansatte i NRK, ikke bare klimaredaksjonen. Det er ikke opp til den enkelte journalist å avgjøre dette.

– Da er det ikke lenger journalistikk. Det er propaganda. Spørsmålene er stilt, forskningen er avgjort, er NRKs utgangspunkt, skrev Jon Herdal i en kommentar 31. januar i år.

Jeg er selvfølgelig helt enig. Dette er propaganda påtvunget fra høyeste hold. Og hvem sitter der? Kringkastingssjef og tidligere SV-politiker, Thor Gjermund Eriksen.

600 skattemillioner til kommunister

Men disse to sakene er skrevet om mange ganger i Resett. Det som er mer interessant er hvordan NRK skjuler seg bak ordet journalist, og at de rapporterer fra et nøytralt ståsted, i saker som de selv fokuserer mye på.

Den siste tiden har statsminister Erna Solberg fått massiv kritikk i absolutt alle kommentarfelt til de største avisene på Facebook i diverse saker. Det hele toppet seg da Nettavisen skrev om bistandsmillioner som er sendt til verdens mektigste land Kina. Over 600 millioner av norske skattekroner har blitt sendt til kommunistlandet.

Kritikken haglet. Flere tusen nordmenn var forbannet og ytret seg i svært negative ordlag om statsministeren og norske politikere. Resett var den eneste som tok temperaturen blant nordmenn og satte det på trykk. Saken gikk viralt og fikk over 19 000 delinger.

Men hva med NRK? Ikke et eneste ord ble skrevet. De laget ikke sak på Nettavisens avsløring. De laget ikke sak på hvor frustrerte nordmenn var i kommentarfeltet. Dette er tross alt de samme personene som finansierer statskanalen, men meninger folket har skal ikke komme til orde. Hvorfor?

Hva er det som gjør at NRK ikke går videre med dette? Hvorfor griller de ikke statsministeren og norske politikere som sender over 600 millioner kroner til et diktaturregime?

Er det ikke derfor vi har NRK? Er det ikke derfor vi betaler disse journalistene, slik at vi kan få kommet i bunns i hvorfor dette skjer?

Og hvor er Dagbladet, VG, TV 2 og de andre store mediene i Norge? Hvorfor er ikke de interessert i dette?

De «stakkars» Joika-kakene

Det er noe som er pill råttent blant media og norske politikere. At ingen følger opp at Norge sender så mye penger i bistand til verdens mektigste diktaturland er mer enn bare suspekt. Og når man vet fra tidligere at NRK selv har uttalt at de ikke ønsker å være nøytrale i enkelte saker, så tyder dette på at de ikke er nøytral i noen saker. At de har en agenda med alt de publiserer.

For la oss se på hva NRK har fokusert på etter at det ble kjent at Norge sender over 600 bistandsmillioner til Kina.

Den siste uken har journalistene i NRK publisert en rekke saker om forskjellige produkter i Norge som kan være «diskriminerende» overfor urbefolkningen. Matproduktene det er snakk om har vært indianeren i pølsebrød-logoen til Hatting bakeri. Inuitt-logoen til Diplom-is. Og ikke minst samegutten som pryder etiketten på pakkene med joika-kaker.

NRK har til og med lagt opp et eget nyhetsvarsel om «joikastriden». De anser dette som «breaking news».

Null motstemmer

NRKs journalister har vært et mikrofonstativ for venstreradikale professorer som er krenket på andres vegne. I sakene der disse venstreradikale stemmene har fått ytre seg, har det vært null motstemmer.

Er det slik en såkalt «nøytral» nyhetskanal skal opptre? Finnes det ingen der ute som har en «professor»-tittel i navnet som synes dette krenke-hysteriet har gått for langt?

Det hersker ingen tvil, nordmenn flest synes at disse sakene er patetiske. Det er bare å lese kommentarene publisert på NRKs egen Facebook-side. Og når majoriteten synes dette er latterlig, så er det helt åpenbart at en nøytral journalist ville kontaktet motstemmer. Men det gjør de ikke. Hvorfor? Fordi de stiller seg bak det som blir sagt.

Med andre ord er dette en form for skjult propaganda for å påvirke samfunnsdebatten.

Å tie er å samtykke

Når NRK blir brukt som et politisk verktøy for såkalte journalister og redaktører, så er det viktig å påpeke dette. Resett er en av få som tar opp kampen mot propagandaen. De andre mediene er med i venneklubben til NRK, og de vil selvfølgelig ikke miste sjansen fra å gå fra den ene millionjobben til den andre.

Men NRK er finansiert av folket. Pengene blir ikke brukt til nøytral og objektiv journalistikk. De blir brukt til propaganda. Og når man bevisst driver propaganda på folkets regning så er dette svindel. Jeg mener derfor at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen bør få sparken på dagen i NRK.

Til slutt vil jeg adressere norske politikere:

Dere håver inn millioner på å sitte på Stortinget. Dere er valgt av folket og deres oppgave er å være en stemme for vanlige nordmenn. De som tier og ikke tar opp kampen mot propagandaen til NRK, samtykker for at de kan fortsette med sin svindel. Også dere er ansvarlige.