Jeg skrev en gang at politikken må bygge på moral og moralen må bygge på kunnskap. Å følge følelser i stedet for kunnskap er ren og skjær egoisme, jakt på egen nytelse.

At så er tilfelle ser man i innvandringsdebatten der forskningen blir helt neglisjert. For det første skal vi merke oss at befolkningsveksten er, som Bjørn Vassnes skrev i Klassekampen, den største miljødriveren, det vil si det største miljøproblemet. Så sent som år 1700 var jordens befolkning bare vel 600 millioner, i 1820 1 milliard, i dag 7,5 milliarder, og anslaget for år 2100 er 10 milliarder. Veksten kommer hovedsakelig i mindre utviklede land: Som Massimo Livi-Bacci viser i A Concise History of World Population hadde de utviklede landene 32 prosent av verdens befolkning i 1950 mens de i 2000 bare hadde 19 prosent og de underutviklede hadde vokst fra 68 til 81 prosent av verdenstotalen. At verdens befolkning vokser er det ingen tvil om: Den er stor i mange asiatiske og søramerikanske land, men den er aller størst i Afrika, det viser Stephen Smith i boken: The Scramble for Europe som har undertittelen Young Africa on its Way to the Old Continent.

Det betyr at vi er på vei inn i en ny og annerledes verden, og da må vi lete etter tiltak som kan verne et godt liv, for verden kan meget vel bli et farlig sted – det kan vi se av Harald Welzers bok Climate Wars.

Her har velsignelse og forbannelse gått hånd i hånd, for det er utviklingen i medisinen som har gjort at så mange flere overlever barneårene, blir voksne og selv får barn – og at befolkningen derfor vokser. I mange vestlige land har riktignok veksten stanset opp og snudd – der får gjennomsnittskvinnen færre enn de 2,1 barn som treng s for å holde befolkningen konstant. Det kan være at man kan få en lignende utvikling i andre land på lengre sikt, men vi har dårlig tid på oss.

Uten innvandring ville befolkningen ha minsket i disse vestlige landene. Uten innvandring dit ville også landene innvandrerne kommer fra, blitt tvunget til å stanse sin egen befolkningsvekst.

Det gjør de ikke nå – nå står vi overfor det humanøkologen Garrett Hardin i en berømt artikkel kalte Allmenningens tragedie (se hans bok: The Immigration Dilemma: Avoiding The Tragedy of the Commons): Anta at vi har en allmenning, et fellesbeite, der alle kan slippe inn så mange kyr som han eller hun ønsker. Der vil allmenningen bli snaubeitet og kyrne blir magre og gir lite melk, men den som sender inn flest kyr vil likevel greie seg bedre enn den som holder måte og sender inn færre.

Botemidlet kan være at man fastsetter hvor mange kyr allmenningen tåler uten å bli overbeitet og fordeler dette antallet på alle som har rett i allmenningen, eller det kan være at man deler opp allmenningen i private eiendommer der hver med allmenningsrett kan slippe inn så mange han eller hun vil ha.

Det første alternativet forutsetter en usannsynlig høy grad av oversikt og evne til å straffe eller belønne. Det er helt utenkelig at noen organisasjon (FN) skulle få makt til å fastsette hvor stor verdens befolkning burde være, fastsette befolkningsstørrelsen for de enkelte land, og straffe eller belønne dem som bryter eller overholder dette fastsatte antallet. Da står bare det andre alternativet igjen – dele opp allmenningen i private områder der hver med allmenningsrett kan ha så mange kyr som han eller hun finner ønskelig, på kort og lang sikt, samtidig som eieren kan jage bort de kyr andre prøver å drive inn på hans eller hennes eiendom.

Hvis våre politikere ønsker å minske det største miljøproblemet, befolkningsveksten, og dessuten bevare en velfungerende stat, er derfor den eneste løsningen å stenge døren for enhver innvandring. På denne måten vil landene med befolkningsvekst bli tvunget til å redusere befolkningsveksten så den blir negativ. Gjør de det ikke, må de selv ta følgene, ikke vi. Og grunnlaget for en slik oppdeling har vi allerede – i nasjonalstatene.

Det bør også legges til en slutning man må trekke fra Mathis Wackernagel og William Rees’ bok Our Ecological Footprint, med undertitelen Reducing Human Impact on the Earth, nemlig at innvandrere fra underutviklede land til velstående industriland med dette blir forandret fra mennesker med et lite økologisk fotavtrykk til mennesker med et stort fotavtrykk – etter forflytningen bruker de, slik man gjør i landet de kommer til, mer av ressursene og de forurenser mer enn de ville ha gjort i sitt hjemland. Det betyr at innvandringen også fører til økt skade på miljøet.

