annonse

annonse

Designvirus?

Vi kjenner allerede godt til begrepene biovåpen og kjemiske våpen. Dette er biologiske og kjemiske stoffer i form av virus, bakterier, nevrologiske stoffer eller gifter som typisk spres i form av veske, gasser eller lignende over et kontrollert område og reduserer militær og sivil kapasitet.

Vi kjenner likeledes godt til begrepet «cyber warfare» eller databasert kriminalitet/krigføring, hvor aktører angriper nasjoner, samfunnsområder, enkeltbrukere eller datamaskin- brukere og systemer mer eller mindre målrettet med økonomisk krigføring, propaganda og så videre.

annonse

Les også: Ber Erna Solberg gå av som statsminister etter avsløringer om bistandsmillioner til Kina

Mange nasjoner er avslørt som nett-terrorister og som aktører som bedriver spionasje via «network warfare» som de kaller dette i Kina. I Kina er det rundt 50-100000 personer som bedriver aktiv krigføring / spionasje via nettet, og disse er med stor sikkerhet engasjert av de kinesiske myndighetene. En rekke andre nasjoner bedriver lignende aktiviteter, men kanskje ikke i samme skala.

Totalitære stater som Kina har sjelden særlig respekt for menneskeliv og åpen tilgang til informasjon, samtidig som de ofte opptrer hensynsløst i mange sammenheng, blant annet for å sikre egen makt og skaffe fordeler på bekostning av andre. Det er velkjent at Kina har dødsstraff, er det landet med flest politiske fanger, og opptrer sterkt rasistisk mot for eksempel uigurer, tibetanere og flere andre befolkningsgrupper.

For Kinas vedkommende er total makt og kontroll med folket en forutsetning for å sikre den opportunistiske kommunismen som råder. Det totalitære diktaturet er godt innarbeidet siden lang tid tilbake. Forløperen til dagens regime i Kina, formann Mao, som hadde Stalin som et forbilde er av mange regnet som den verste massemorderen av dem alle, hvor hans store revolusjon medførte at flere titalls millioner mennesker døde.

annonse

Med bakgrunn i dette, så er det kanskje naturlig å trekke noen tråder og spørre seg om Kina kan tenkes å sette i gang biologisk krigføring mot resten av verden? De har kynismen, de har mangelen på respekt for mennesker, de har flere ganger tidligere vært kilden til lignende virus tragedier som Covid-19 og det mange faktorer som sannsynliggjør at de har kapasitet og mangler de moralske skrupler som stopper dem i å sette i gang et globalt angrep mot resten av verden.

Det pågår nå en åpenbar informasjons krig om hvor viruset stammer fra, men selv om NTB og verdenspressen ønsker å henge ut Trump som vanlig, så vil det til syvende og sist ikke være mulig å vite hvor viruset egentlig stammer fra og kanskje er det slik at det vi hører om «uhell» og «wet markets» bare er skinnmanøver for å skjule hva som egentlig har skjedd.

Som mange kommenterer og observerer i dag så rammes vestens svært skjøre og gjeld befengte økonomi spesielt hardt av Covid-19. Økonomiene stopper opp i mange måneder og dette får kanskje virkninger i mange år fremover. Gjelden vokser og muligheten for økonomisk vekst ødelegges effektivt.

Kina på sin side bruker gjeld i form av utlån som politiske virkemiddel, hvor de totale utlånene fra Kina til andre land har økt $500 milliarder i 2000 til $5 Billioner i 2017.

CNBC: «This has transformed China into the largest official creditor, easily surpassing the IMF or the World Bank»,the report’s researchers said.

annonse

Les også: WHO håper å delta i Kinas granskning av virusets opphav

Jeg påstår ingenting om opphavet til Covid-19, men dersom man skulle ønske å øke vestens gjeld, hemme veksten for å øke egen innflytelse og også øke egen eksport gjennom enda større fordeler i prisfordel gjennom forhøyede produksjonskostnader i vesten så kan det virke som Covid-19 kanskje er det perfekte «bioøkonomiske» våpenet som en kan tenke seg. Konspiratorisk? Ja, åpenbart. Usannsynlig? På ingen måte. Dessverre er MSM nå som vanlig mer opptatt av å henge ut Trump enn å fortelle om hva som skjer av grusomheter i Kina og bedrive journalisme. Vi betaler regningen.