Det går nesten ikke et intervju uten at Joe Biden (77) forsnakker seg. Stadig flere stiller nå spørsmål om Demokratenes presidentkandidat er på vei til å bli dement.

Det siste i rekken av oppsiktsvekkende uttalelser kom i et intrevju med MSNBC hvor han hovedsakelig skulle forsvare seg mot anklager om seksuelle overgrep mot en ansatt, Tara Reade, i 1993.

Biden tok avstand fra beskyldningene, og det er flere, inkludert blant republikanere, som ikke fester mye lit til Reades beskyldninger.

Men underveis fikk Biden penset samtalen over på Donald Trumps håndtering av coronapandemien. Og det var i den forbindelse har rotet med tallene. To ganger gjentok Biden at 600.000 amerikanere hadde dødd av viruset så langt:

«Over 600.000 døde, mange av dem er de arbeiderne, sykepleierne, legene, noen av dem,» sa han.

Til slutt kom programlederen inn og korrigerte ham: «60.000,» sa han. «Det er 60.000 døde.»

En tydelig forvirret Biden gjentok: «Seks-seksti tusen.»

Biden really thought 600K Americans died of Coronavirus.. pic.twitter.com/pu2fQLPakT — Benny (@bennyjohnson) May 1, 2020

– Samleie

Litt senere i sendingen kom en ny forsnakkelse:

«The pandemic is that the president has no intercourse whatsoever with the rest of the count— uh, the world,» sa han.

Det han trolig mente å si var «interaction». For «intercourse» betyr samleie. Ifølge Breitbart er det andre gang på en uke at Biden bruker ordet «samleie» (intercourse) der han skulle sagt «samhandling» (interaction).

Han glemmer også navnet på Ebola-viruset som oppsto mens han var visepresident for Barack Obama.

Det fulle intervjuet kan sees her.