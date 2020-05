annonse

Myndighetene i Kina sensurerer informasjon om virusutbruddet. Aktivister samlet imidlertid inn det folk hadde lagret, og publiserte det. Men 19. april forsvant de, og det tok fem dager før politiet bekreftet overfor familie at de var i varetekt.

Chen Mei, Cai Wei og Cais samboer Tang jobbet med prosjektet «Terminus2049». De samlet inn det som har blitt sensurert av kommunistregimet, alt av nyheter, intervjuer og ting som har blitt postet på sosiale medier.

– Beijing øker sin globale propaganda, der de fremhever sin suksess i kampen mot coronaviruset, og bruker makt for å fjerne uavhengige rapporter om virusutbruddet, sier Yaqiu Wang til Human Rights Watch, og legger til:

– Mye vil aldri bli kjent fordi myndighetene har satt munnkurv på kritikere.

Kina har en av verdens strengeste overvåkning, dette gjelder også internett. Det kalles « Den kinesiske brannmur ». Utenlandske internettselskaper slipper ikke til, om de ikke går med på kommunistregimets krav. De skal en bakdør, og de gjør selskapet ansvarlig for hva brukerne publiserer. Det har ført til at de store, slik som Facebook, Google, YouTube og Twitter ikke er etablert på det kinesiske markedet. Kina har sine egne plattformer, de er strengt overvåket og de har lagt inn filter som fanger opp emneord. Sensuren strekker seg også ut av landets grenser, de blokkerer utenlandske internettsider med upassende innhold og arkiverer brukerens søkeord.

I begynnelsen av virusutbruddet var det lite sensur, og det ble delt mye på sosiale medier. Men i februar snudde det, da ble sensuren streng. Ting folk hadde postet på sosiale medier ble slettet og samtalegrupper ble stengt. Men mange hadde arkivert ting før det ble slettet, skriver Reuters . Den kinesiske mobilappen WeChat advarte sine brukere, hvis noen sprer rykter om viruset så kan de risikere å bli fengslet i opp til syv år. Det er også straffbart å poste informasjon som ikke kommer fra offentlige kilder, skriver New York Post .

Sensuren er altomfattende

De sanksjonerer mot familier til smittede personer som søker hjelp på nett, eller folk i karantene som beskriver sin hverdag. En artikkel som omhandler hvordan Kinas økonomi ville bli berørt om Verdens Helseorganisasjon (WHO) erklærer en global krise, ble også slettet.

Et intervju av Ai Fen, legen som oppdaget viruset først ble publisert i «China’s People magazine» i begynnelsen av mars, men det ble slettet etter bare noen timer. Ai Fen fortalte at hun fikk munnkurv av myndighetene, årsaken var at hun advarte om viruset uten tillatelse. Hun postet et bilde på mobilappen WeChat. Det viste en pasient som viste tegn på at viruset smitte fra menneske til menneske. Etter intervjuet forsvant Ai Fen, og ingen vet hvor hun er.

Misnøyen vokste og mange postet intervjuet i forskjellige versjoner på sosiale medier, de brukte emojis, kodeord og forskjellige språk for å komme igjennom sensuren, skriver Wall Street Journal .