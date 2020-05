annonse

annonse

Totalt sett er antallet konkurser i Norge i 2020 lavere enn forventet. Men noen bransjer merker koronaen mer enn andre, og verre skal det trolig bli.

Det viser tall fra kredittanalyseselskapet Experian.

Totalt sett estimerer selskapet at det var 227 konkurser i Norge i april, hvilket er en nedgang på 21 prosent sammenlignet med april i fjor. Men i overnattings- og serveringsbransjen gikk det stikk motsatt vei – med en økning på 21 prosent. Bare i uke 17 gikk tolv bedrifter i bransjen konkurs.

annonse

Salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian sier at konkurstallet for forrige uke er et godt stykke under snittet før tiltakene fra myndighetene og beredskapsplaner førte til færre konkurser.

Innen varehandelen har ikke konkursraten merket stor påvirkning fra koronaviruset ennå, fordi bransjen slet fra før av. Men Kristiansen tror det blir verre.

– Her tror jeg dessverre vi vil se flere konkurser i tiden som kommer, sier han.