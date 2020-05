annonse

annonse

Koronaviruset diskriminerer ingen, men rammer alle likt, hevder enkelte. Det stemmer ikke, viser statistikken over døde i USA og Storbritannia.

Svarte briter med afrikansk bakgrunn har over tre ganger så høy risiko for å dø etter å ha blitt smittet av koronaviruset som hvite briter, ifølge Institute for Fiscal Studies (IFS).

Briter med pakistansk bakgrunn har 2,7 ganger høyere risiko for å dø, ifølge tankesmia, som har analysert dødsstatistikken.

annonse

– Når man tar i betraktning at de fleste i minoritetsgruppene er relativt unge, synes antallet dødsfall å være uproporsjonalt, sier Ross Warwick i IFS til The Independent.

Flere forklaringer

Der er flere forklaringer på at viruset rammer mennesker med minoritetsbakgrunn hardere, mener professor Lucinda Platt ved London School of Economics.

Hun har deltatt i arbeidet med IFS-rapporten og viser til at mange med minoritetsbakgrunn har lavtlønte jobber, dårligere boforhold og dermed også høyere risiko for smitteeksponering.

Briter med minoritetsbakgrunn er også overrepresentert når det gjelder flere kroniske sykdommer, blant dem diabetes.

annonse

Overrepresentert

Britiske helsemyndigheter la i forrige uke fram tall som tydet på at også svarte med karibisk bakgrunn har tre ganger høyere risiko for å dø som et resultat av koronasmitte.

IFS har på sin side regnet ut at denne minoritetsgruppen har 1,7 ganger så høy risiko for å dø, og det er uklart hvorfor de kommer fram til ulike tall.

En analyse utført av The Guardian i forrige måned viste imidlertid at briter med minoritetsbakgrunn var generelt overrepresentert med 27 prosent blant alle som til da var døde etter å ha blitt smittet i England.

Ifølge avisen hadde 19 prosent av de døde minoritetsbakgrunn, mens minoritetene de tilhørte bare utgjør 15 prosent av befolkningen i England.

Rammer ulikt

Også i USA rammer viruset høyst ulikt. Afroamerikanere og amerikanere med latinamerikansk bakgrunn er til dels kraftig overrepresentert blant dem som dør.

annonse

28 prosent av de drøyt 24.000 koronasmittede som hittil er døde i New York, var afroamerikanere, selv om denne gruppen bare utgjør 22 prosent av innbyggerne i delstaten.

34 prosent av de døde hadde latinamerikansk bakgrunn, mens denne gruppen utgjør 29 prosent av befolkningen, viser tall fra helsemyndighetene i New York.

Hvite og innbyggere med asiatisk bakgrunn er til sammenligning kraftig underrepresentert blant de døde, viser statistikken.