annonse

annonse

Donald Trump snakket lenge om Kina torsdag, og kritiserte spesielt det regjerende kommunistpartiets håndtering av coronavirus-pandemien.

Presidenten snakket med reportere etter et arrangement i Det hvite hus som promoterte USAs eldre, men Kina kom stadig i fokus. Selv om Trump forsøkte å være diplomatisk, nølte han ikke med å rette kritikk mot kinesiske myndigheter.

Han tok spesielt opp hvordan den kinesiske regjeringen hadde nektet innbyggere fra Wuhan – episenteret til pandemien – å dra til andre deler av Kina, men samtidig latt dem reise til resten av verden.

annonse

– Jeg forstår ikke hvorfor folk ikke fikk lov til å reise til resten av Kina, men ble tillatt å dra til andre steder i verden, sa Trump.

Viruset forandret alt

Presidenten minnet også publikum på at han gikk til valg på en tøffere amerikansk linje mot Kina, og viste til at han hadde holdt sine valgløfter, blant annet ved å innføre høye tollsatser på kinesiske produkter, for å tvinge dem til forhandlingsbordet for å utarbeide en ny handelsavtale.

Les også: Storbritannia: – Regjeringen mener at Kinas tall er upålitelige og muligens falske

annonse

Trump erkjente likevel at han noen ganger hadde vært litt for ettergivende overfor Kina under forhandlingene, men at coronavirus-pandemien nå hadde forandret alt.

– Så la vi merke til et virus. Det kom ut av Kina og det er ikke akseptabelt hva som skjedde, sa han.

Gjeld

Den amerikanske presidenten sa også at han ikke vurderte forslaget om å la være å tilbakebetale amerikansk gjeld til Kina, til tross for rapporter om at noen personer i Det hvite hus skal ha vurdert idéen.

Les også: Trump: – Coronaviruset belyser farene ved være avhengig av Kina for forsyningskjeder

annonse

– Begynner man å spille disse spillene, er det tøft. Vi ønsker å beskytte dollarens hellighet, det er den største valutaen i verdenshistorien, sa han.

Trump mente at han heller lett kunne tvinge mer penger ut av Kina ved bruk av ytterligere tollsatser, eller andre midler.

Joe Biden

Reporterne tok også opp Trumps påstand om at kinesiske myndigheter foretrekker tidligere visepresident Joe Biden som USAs neste president. I denne sammenhengen lurte de på om han trodde at Kina bevisst holdt tilbake informasjon om viruset for å skade hans sjanser for gjenvalg.

Les også: Voldsom majoritet av amerikanerne ser nå på Kina som en trussel mot USA

– Kina vil ikke at jeg skal bli gjenvalgt, fordi de gir oss milliarder av dollar i måneden. Jeg vil ikke si noe stygt, bare at Kina ønsker å se «sovende» Joe Biden som USAs neste president. De ønsker å ta dette landet på en tur, sa han.