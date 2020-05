annonse

annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste hendelser innenriks. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.

08:38 NTB: En 26 år gammel kvinne bosatt i Senja kommune er tiltalt for flere tilfeller av vold og trusler mot politiet.

Kvinnen er også tiltalt for lignende hendelser ved legevaktene i Lenvik og i Narvik, for tyveri av en elektrisk sykkel fra en butikk i Tromsø sentrum, for å ha sparket på en personbil og for å ha kjørt bil i ruset tilstand.

annonse

10:15 NTB: En mann fraktes til sykehus i Oslo etter en ulykke med traktor i Skien lørdag morgen.

Ulykken skal ha skjedd under gårdsarbeid på Skjelbred i Skien. Politiet er på stedet og foretar vitneavhør.