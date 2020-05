annonse

Covid-19-pandemien vil sannsynligvis vare så lenge som i to år – helt til to tredjedeler av verdens befolkning har blitt immune mot det nye coronaviruset.

I en ny rapport utgitt av forskningsinstitusjonen Center for Infectious Disease and Policy (CIDRAP), slår en gruppe eksperter fast at det nye coronaviruset sannsynligvis er mye vanskeligere å kontrollere enn vanlig influensa, som er årsaken til de fleste pandemier i nyere historie.

På grunn av sin evne til å spre seg fra mennesker som ikke ser ut til å være syke – folk kan faktisk være på sitt mest smittsomme før sykdomssymptomer dukker opp – er det lite sannsynlig at covid-19-pandemien vil være over med det første.

Forskerne har identifisert tre mulige scenarioer for hvordan pandemien vil utvikle seg fremover. Alle konkluderer med at sykdommen vil være med menneskeheten i minst 18 til 24 måneder, men med forskjellige grader av smittsomhet og dødelighet over tid.

Når – og til hvilken grad – smittforebyggende tiltak kan lempes på, er avhengig av hvilket sykdomsmønster som covid-19-pandemien til slutt følger.

Scenario 1

Den første smittebølgen våren 2020 blir etterfulgt av en serie repeterende mindre bølger, som varer gjennom sommeren, og deretter konsekvent over en ett- til to-års periode, før den gradvis avtar en gang i 2021.

Forekomsten av disse bølgene vil variere geografisk og vil være avhengig av hvilke forbyggende tiltak som har blitt iverksatt i forskjellige områder, og hvordan disse lettes på over tid. Avhengig av høyden på bølgetoppene, kan dette scenarioet kreve periodisk gjeninnføring og påfølgende lempelse av forbyggende tiltak over de neste ett- til to årene.

Scenario 2

Den første smittebølgen våren 2020 vil bli etterfulgt av en større bølge om høsten eller vinteren 2020, og deretter én eller flere mindre påfølgende bølger i 2021.

Dette mønsteret vil kreve gjeninnføring av forbyggende tiltak på høsten for å redusere smittespredning for å forhindre at verdens helsesektorer blir overveldet. Dette mønsteret er likt det som ble sett under Spanskesyken i 1918-19.

Scenario 3

Den første smittbølgen våren 2020 blir etterfulgt av det som kalles en «langsom forbrenning» av pågående smitteoverføring og forekomst av covid-19, uten et klart bølgemønster.

Omfanget av covid-19 globalt vil variere geografisk og kan påvirkes av graden av forbyggende tiltak som er iverksatt i forskjellige områder. Dette scenariet vil sannsynligvis ikke kreve gjeninnføring av forbyggende tiltak, selv om nye smittetilfeller og dødsfall vil fortsette å forekomme.

Konklusjon

Uansett hvilket sykdomsmønster pandemien til slutt følger, slår alle fast at menneskeheten være forberedt på minst ytterligere 18 til 24 måneder med betydelig covid-19-aktivitet – med «hot spots» som dukker opp med jevne mellomrom i forskjellige geografiske områder.

Når pandemien til slutt avtar, er det sannsynlig at det nye coronaviruset vil fortsette å sirkulere i den globale befolkningen og følge et sesongmønster med redusert alvorlighetsgrad over tid – som er tilfelle med andre og mindre farlige coronavirus, samt tidligere influensavirus.