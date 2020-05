annonse

annonse

Restauranter, butikker og kjøpesentre åpnet i en rekke amerikanske delstater fredag, mens demonstranter i andre delstater krevde at næringer fikk åpne.

I Louisiana kunne folk spise på restaurant, men de måtte sitte ute ved bord tre meter fra hverandre. I Maine kunne folk høre gudstjenester, men de måtte bli i bilen utenfor kirken, og i Nebraska var det pleksiglass og Antibac overalt da et kjøpesenter åpnet.

I Texas fikk butikker, restauranter, kinoer, kjøpesentre, museer og bibliotek åpne, men bare med 25 prosent kapasitet. Svømmebasseng, barer, treningssentre, frisører, massasjeinstitutt, bowlingbaner, videoarkader og tatovører fikk imidlertid ikke åpne.

annonse

Texas’ guvernør Greg Abbott insisterte på at han ville åpne for virksomheten trass i at 50 mennesker døde torsdag, det høyeste antall i staten hittil, og trass i at demokratiske ordførere i storbyer som Dallas og Austin er imot.

Respekterer ikke

Retningslinjene fra de føderale myndighetene for åpning tilsier at det må være 14 dager på rad med minkende antall døde før restriksjonene kan heves, men det har verken Texas eller andre stater respektert.

Frykten er at en for tidlig heving av restriksjonene skal føre til en ny bølge av smitte som kan bli vanskeligere å få kontroll over.

President Donald Trump har sendt blandede signaler. På den ene siden støtter han retningslinjene, mens på den andre gir han støtte til demonstrasjoner for raskere opphevelse av restriksjonene.

annonse

Stormet delstatsforsamling

Fredag antydet han støtte til væpnede demonstranter som stormet Michigans lovgivende forsamling for å kreve at den demokratiske guvernøren Gretchen Whitmer hever restriksjonene.

– Dette er bra folk, men de er sinte. De vil bare ha sitt liv tilbake, i trygghet. Se dem, snakk til dem, gjør en avtale, tvitret Trump til Whitmer.

Whitmer gjorde det imidlertid klart at restriksjonene skal fortsette iallfall til 15. mai, og meningsmålinger har vist at hun støttes av et overveldende flertall av delstatens innbyggere.

Protester

Fredag var det protester og demonstrasjoner i flere andre delstater, blant annet i Chicago, der et hundretall demonstranter samlet seg til protest mot guvernøren. Også i California, der guvernør Gavin Newsom igjen stengte av strendene etter at åpningen forrige helg resulterte i at folk strømmet til og satt og badet altfor tett sammen.

Både i Sacramento, San Francisco, Los Angeles og andre byer viftet demonstranter med amerikanske flagg mens de bar plakater med tekster som «Frihet er essensielt» og «Trump 2020».

annonse

De færreste brukte munnbind, og de holdt ikke avstand til hverandre. Guvernør Newsom uttrykte sympati, men gjorde det klart at han ikke vil bøye av, og oppfordret demonstrantene til å bruke masker og praktisere sosial avstand.

Løsner ikke

I andre hardt rammede stater er det ikke tale om å løsne på restriksjonene. I New York, som er hardest rammet hittil av alle USAs delstater, kunngjorde guvernør Andrew Cuomo at delstatens skoler forblir stengt resten av skoleåret.

Fredag ble det meldt at 98 mennesker har dødd av covid-19 bare på ett enkelt sykehjem i New York City.

Og i New Mexico måtte guvernør Michelle Lujan Grisham sperre alle veier inn til byen Gallup for å prøve å få kontroll over et eksplosivt utbrudd i utkanten av et navajo-reservat.

Antall døde av koronaviruset i USA økte med 1.883 på 24 timer, meldte Johns Hopkins-universitetet fredag kveld. Dermed er det totale antall døde i USA kommet opp i 64.789, langt flere enn i noe annet land i verden.