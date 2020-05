annonse

Foreleseren John Peng Zhang fra University of Miami fant seg nødt til å si opp jobben etter en pinlig pornotabbe.

Under coronakrisen er det mange lærere og forelesere som har brukt digitale verktøy i undervisningen. Det ble ikke så vellykket da John Peng Zhang skulle dele skjerm på Zoom med sine studenter. Et av foreleserens bokmerker ble synlig for studentene, som senere fikk store konsekvenser for han.

På bokmerket sto skriften «Busty college girl fu…» som var synlig under Zoom-forelesningen. Studentene la raskt merke til bokmerket, og skjermbilder og opptak ble delt i sosiale medier som TikTok og YouTube.

Senere har Zhang beklaget hendelsen, og sagt at han ikke visste hvordan det havnet der. Zhang sendte også e-post til studentene i håp om at de ville stoppe delingen av beviset.

Ifølge nettstedet DailyDot ble videoen sett over 800.000 ganger på få timer.

Universitet i Miami har ikke kommentert saken, men alle timene til Zhang skal ha blitt erstattet av andre forelesere, og både navnet og e-postadressen hans er fjernet fra universitetets hjemmeside.

Det er mange delte meninger i denne saken, og en underskriftskampanje er blitt opprettet, der det kreves at John Peng Zhang får beholde jobben sin. Hittil har omlag 3000 mennesker signert kampanjen.

