Fem tusen års erfaring med staten i ulike varianter burde ha gjort det klinkende klart for lengst at staten er en parasitt på sivilsamfunnet, og vi ser det igjen nå.

Eliten har gjennom staten alltid rettferdiggjort krav på metoder som bygger på vold eller trusler om vold, men det er ikke mulig å bygge et levedyktig samfunn gjennom tvang. Det er like umulig som å skape en evighetsmaskin og av samme grunn (som jeg ikke skal gå nærmere inn på her, men har med termodynamikkens andre lov å gjøre). Å bygge et samfunn er bare mulig dersom det finnes effektive mekanismer som luker ut feil (entropi).

Ellers hoper feilene seg opp og ødelegger, og det er det som har skjedd gang på gang gjennom historien når stater har hatt for stor innflytelse. Det er pengemekanismene og privat eiendomsrett som har løftet oss ut av fattigdom ved å luke ut feil (synliggjort ved tap) og videreføre det folk har behov for (synliggjort ved profitt). Privat eiendomsrett og effektive pengemekanismer finner vi bare i sivilsamfunnet. Staten derimot ødelegger eiendomsretten gjennom tallrike reguleringer og har for lengst skakkjørt pengesystemet gjennom innføring av fiatpenger (papirpenger).

Vi opplever nå det største angrepet på sivilsamfunnet siden andre verdenskrig, og det er ikke på grunn av coronaviruset, men fordi våre politikere har stengt ned deler av sivilsamfunnet for angivelig å begrense virusets skadevirkninger. Følgen er at mange er i ferd med å miste jobben eller gå konkurs. Generasjonen som nå skal ut i arbeidslivet for første gang står foran potensiell stor arbeidsledighet. Dette har vår regjering bestemt ved å vise til at helse går foran og derfor følger råd fra «helseeksperter». Er det virkelig noen som tror at Erna Solberg, Bent Høie eller Monica Mæland har visdom eller mulighet til å foreta gode avveininger mellom ulike tiltak i bekjempelsen av dette viruset?

Det blir mer og mer tydelig at dødeligheten ved coronaviruset er meget lav. På Island er ifølge VG i dag (27/4) 1792 dokumentert smittet, men bare 10 er døde (0,6%). Videre vet vi at de fleste som dør er gamle med flere sykdommer. Allerede da nedstegningen av sivilsamfunnet ble besluttet i mars, pekte tall i samme retning, men politikernes vurderinger ble tilsynelatende styrt av de mer pessimistiske prognosene samt av «helseeksperter» med begrenset tanke for hvilke ringvirkninger tiltakene ville ha for sivilsamfunnet. Vi vet av erfaringer at det alltid vil være noen som tolker tall i meget pessimistisk retning. Det har vi for eksempel sett i klimadebatten i 30 år nå.

Heldigvis er sivilsamfunnet i ferd med å åpne opp igjen, og hvis dette fortsetter, er det mulig at samfunnet vil komme seg på beina igjen i løpet av relativt kort tid. Men vi hører trusler fra regjeringen om at nye nedstegninger kan komme. Slike trusler er farlige. Den store depresjonen på 1930 tallet i USA varte helt til andre verdenskrig. En viktig grunn til det var at president Roosevelt innførte stadig nye tiltak i forsøk på å begrense skadevirkningene av depresjonen. Det førte til et uforutsigbart marked og næringslivet vegret seg for å investere eller teste ut nye ideer (såkalt regimeusikkerhet som kan leses om i «Crisis and Leviathan» av Robert Higgs). Det samme kan skje nå hvis ikke regjeringen besinner seg og lar sivilsamfunnet løse de problemene vi nå står overfor uten statlig styring. Dessverre er Roosevelt i ettertid sett på som en stor president og Solberg-regjeringen høster for tiden store bifall. De politiske incitamentene kan derfor igjen bidra til videre nedrivning av sivilsamfunnet.

Helse går ikke foran alt. Å hevde det viser en kolossal uansvarlighet. Bilkjøring, sykling, sydenturer, idrett, arbeid, røyking, alkohol og det meste annet vi gjør innebærer helserisiko i ulik grad. Å unngå dødsfall pga coronaviruset går heller ikke foran alt. I sivilsamfunnet lærer vi oss ved prøving og feiling i å takle epidemier ved å gjøre fornuftige avveininger. Unyanserte statlige innstramninger uten mulighet til å lære av feil, gjør vondt verre. Heldigvis har innstramningen i Norge vært mindre enn i Sør-Europa. Å sperre folk inne i hjemmene sine hvor de bor tett kan tenkes å forverre denne epidemien. Sollys og uteluft kan bidra til å redusere sykeligheten ved coronasmitte (slik tilfellet trolig var med spanskesyken etter første verdenskrig) mens inneluft kan føre til innpusting av økt virusmengde med større sykelighet til følge. Ingen vet dette sikkert, men å tvinge én løsning på alle er det samme som ikke å lære.

Jeg er ikke redd for coronaepidemien, men jeg er redd for hvilken presedens nedstegningen av sivilsamfunnet har for politiske bestemmelser i framtiden. I to hundre år har sivilsamfunnet kunnet bygge en velferd uten like i historien. Klarer sivilsamfunnet å fortsette denne byggingen, eller har rivningen startet? Vi vet at mange ønsker å rive ned sivilsamfunnet ved hjelp av staten. Det grønne skiftet har lenge utgjort den største trusselen. Det kan være at vi nå står foran et veiskille. Uansett går vi en spennende og kanskje truende framtid i møte.