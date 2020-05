annonse

annonse

Mannen som ble funnet om bord i en drivende seilbåt i Skagerrak, er fortsatt ikke identifisert. Han ønsker å søke asyl i Norge.

Mannen er nå i varetekt ved politistasjonen i Arendal, mistenkt for brudd på utlendingsloven. Det er uklart om arbeidet med å kartlegge mannens navn og nasjonalitet kommer i gang i helgen, skriver NRK.

Like før klokka 23 fredag kveld ble mannen ført i land. Han ble funnet om bord i en drivende seilbåt med svensk flagg. Mannen uttrykket at han ønsker å søke asyl i Norge, og ble tatt på slep av frakteskipet som observerte båten.

annonse

– Båten kommer fra Sverige og har vært ute på havet i rundt to døgn for å prøve å komme seg inn til et land og søke asyl, sier redningsleder Owe Frøland til Fædrelandsvennen.

Mannen snakket lite engelsk og dårlig svensk. Han hadde heller ikke noe pass, kun en kopi av et pass som han skulle vise politiet, skriver NRK. Frøland ønsker ikke å oppgi alder eller mulig nasjonalitet på mannen.

– Dette er en spesiell sak. Det er Ikke normalt i norske farvann at noen dukker opp i et sånt fartøy og ber om asyl, sier han til NRK.

En redningsskøyte og en politibåt rykket ut for å møte frakteskipet, og mannen ble tatt om bord i redningsskøyta «Inge Steensland».

annonse

En seilbåt med svensk flagg ble funnet drivende i Skagerrak mellom Kristiansand og Hirtshals fredag. Personen om bord vil søke asyl i Norge.

Det er Hovedredningssentralen Sør-Norge som melder om den noe spesielle hendelsen på Twitter.

Den drivende båten ble observert av et frakteskip som oppdaget at det var en person om bord da de nærmet seg seilbåten. Mannen uttrykte at han ønsker å søke asyl i Norge, og båten ble tatt på slep av frakteskipet, som opprinnelig skulle til Vestlandet.

– Båten kommer fra Sverige og har vært ute på havet i rundt to døgn for å prøve å komme seg inn til et land og søke asyl, sier redningsleder Owe Frøland til Fædrelandsvennen.

Mannen snakket lite engelsk og dårlig svensk. Han hadde heller ikke noe pass, kun en kopi av et pass som han skulle vise politiet, skriver NRK. Frøland ønsker ikke å oppgi alder eller nasjonalitet på mannen.

annonse

– Dette er en spesiell sak. Det er Ikke normalt i norske farvann at noen dukker opp i et sånt fartøy og ber om asyl, sier han til NRK.

En redningsskøyte og en politibåt rykket ut for å møte frakteskipet, og mannen ble tatt om bord i redningsskøyta «Inge Steensland».

Han ble ført i land like før klokken 23 fredag og er klarert av helse. Mannen innbringes etter utlendingsloven, opplyser Agder politidistrikt på Twitter.