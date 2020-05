annonse

annonse

USAs kvinnelandslag i fotball får ikke prøvet sin påstand om kjønnsdiskriminerende lønnsstruktur og det medhørende erstatningskravet for retten.

Spillerne valgte for vel et år siden å saksøke sitt eget forbund (USSF). De fremmet et erstatningskrav på 615 millioner kroner og pekte på manglende likelønnsprinsipper i USSFs avtaler med landslagene for menn og kvinner.

Den føderale dommeren som gjennomgikk kravet var ikke på samme linje. R. Gary Klausner avviste påstanden om at kvinnene ble nektet likelønn med mennene, men påstander om at USSF diskriminerte kvinnelandslaget ved å bruke mindre penger på deres reiser, hotell, medisinske støtteapparat og treningsfasiliteter går videre til en rettssak som er berammet i Los Angeles med start 16. juni.

annonse

Dommeren pekte på at kvinnelandslaget i forhandlinger avviste et tilbud om å få samme lønnsstruktur som mennene. Ifølge Klausner sa de fra seg prestasjonsbonuser for høyere grunnlønn, sosiale goder og garanti for flere kontraktfestede spillere.

– Avviste det selv

– Derfor kan de ikke i ettertid hevde at deres avtale er dårligere enn mennenes ved å peke på hvor mye de ville ha tjent dersom de hadde hatt samme avtale som landslaget for menn. De avviste selv den strukturen, skrev dommeren.

USAs kvinnelag har vært verdensledende lenge og forsvarte i fjor sin VM-tittel med seier i sluttspillet i Frankrike. Amerikanerne har også vunnet tre av de fire siste OL-turneringene.

– Vi er sjokkert og skuffet, sa spillernes talskvinne Molly Levinson da kjennelsen ble offentliggjort.

annonse

Spillerne har bestemt seg for å anke avgjørelsen rundt lønnskravet, noe som kan føre til at rettssaken må utsettes til neste år.

Gir seg ikke

Søksmålet mot USAs fotballforbund ble levert på kvinnedagen 8. mars i fjor. Spillerne saksøkte forbundet med påstand om institusjonell kjønnsdiskriminering blant annet gjennom ulik lønn for spillernes på landslagene for menn og kvinner.

Erstatningskravet er kommet fram gjennom beregninger utført av et konsulentfirma på vegne av spillerne som står bak søksmålet.

Ifølge Megan Rapinoe, som i fjor ble kåret til årets spiller i verden, hevdet en av forbundets representanter i de forrige lønnsforhandlingene at «markedsrealitetene er slik at kvinnene ikke fortjener samme lønn som mennene».

Det sa Rapinoe et par måneder før rettssaken startet.

annonse

– Vi kommer aldri til å slutte å kjempe for likestilling, tvitret hun etter Klausners kjennelse.