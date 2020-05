annonse

annonse

Mannen som ble funnet drivende i en seilbåt i Skagerrak fredag, er avhørt av politiet. Siden han ønsker å søke asyl, overlates han nå til PU.

Mannen står fast på at han ønsker å søke asyl i Norge og ble derfor søndag overlatt til Politiets utlendingsenhet (PU) for å få behandlet asylsøknaden. Mannen var søndag ettermiddag under transport til Oslo, skriver Agderposten.

Han ble funnet om bord i en seilbåt med svensk flagg i Skagerrak fredag og plukket opp av et lasteskip og ført i land. Han ble testet for koronavirus før politiet tok avhør for å få klarhet i identitet og nasjonalitet. Søndag kan etterforskningsleder Kim Asbjørn Haugen bekrefte at politiet har fått klarhet i mannens identitet. Haugen vil imidlertid ikke kommentere hjemland, alder eller noe annet om asylsøkeren.

annonse

Han var i utgangspunktet siktet for overtredelse av utlendingsloven, men er nå ikke mistenkt for noe straffbart forhold og løslatt fra politiets varetekt.