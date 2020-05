annonse

Statsminister Boris Johnson sier at situasjonen hans var så prekær at legene som behandlet ham for koronaviruset, gjorde seg klar til å kunngjøre hans død.

– Det var et tøft øyeblikk, det kan jeg ikke nekte. De hadde en strategi for å håndtere et «Stalins død-scenario», sier han i et intervju med avisa The Sun.

– Jeg var ikke akkurat i god form, og jeg var klar over at det var slike planer på plass. Legene hadde tenkt ut alt de måtte gjøre hvis det gikk helt galt, sier han.

55 år gamle Johnson kunngjorde 27. mars at han var smittet av koronaviruset, men da han ikke ble bedre i løpet av en uke hjemme, ble han lagt inn på sykehus 5. april for flere tester.

Men ganske raskt ble han flyttet til intensivavdelingen der han i tre dager fikk ekstra oksygentilførsel.

– Kunne gått begge veier

Etter at han ble skrevet ut 12. april, innrømmet han at det kunne ha gått «begge veier». Men han tenkte aldri at han kunne dø.

Han sier han fikk «litervis» med oksygen og følte seg frustrert over at han ikke ble bedre, men virkeligheten gikk for alvor opp for ham da legene drøftet om han skulle intuberes og kobles til respirator.

– Det var da det begynte å bli litt….de begynte å tenke på hvordan de skulle håndtere å presentere det, sa han.

Hyller legene

Johnson, som var tilbake på jobb mandag og fikk en sønn med sin forlovede Carrie Symonds onsdag, har flere ganger hyllet de ansatte på det offentlige NHS-sykehuset der han var lagt inn.

Han sa at sønnen deres, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, er oppkalt etter de to legene Nick Price og Nick Hart som behandlet ham.

Begge er spesialister på smittsomme sykdommer og respiratorer, og Symonds har gjort det klart at de reddet livet hans.

Johnson har også hyllet de to sykepleierne som passet på ham, begge innvandrere fra New Zealand og Portugal, og det offentlige helsevesenet National Health Service.

Groggy

Sun on Sunday skriver at Johnson var følelsesmessig berørt da han fortalte om det han gjennomgikk. Han sa han først ikke ville innse alvoret og forsøkte å fortsette å jobbe selv om han følte seg «groggy».

Han ville først ikke legges inn på sykehus, men legene insisterte på grunn av hans lave oksygennivå.

– Når jeg ser tilbake, var det riktig av dem å tvinge meg, sier han.