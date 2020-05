annonse

Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura sitter ikke ved samme brett når de møtes til finale søndag, men Carlsen holder likevel øye med amerikanerens kroppsspråk.

Carlsen og Nakamura er klare for finaleduell i Magnus Carlsen Invitational etter å ha vunnet hver sin dramatiske semifinale. Nakamura slo Fabiano Caruana etter lynsjakkomspill fredag, mens Carlsen beseiret Ding Liren over fire dramatiske hurtigsjakkpartier lørdag.

Under finalen søndag sitter Nakamura i USA og Carlsen i Oslo. Samtidig ser de hverandre via webkamera. Dermed er det fortsatt muligheter til å lese eventuelle følelsesmessige reaksjoner hos motparten.

– Jeg prøver å se litt på webkameraet, slik at jeg kan se motstanderen og se om det er noen følelser der. Jeg vet ikke om de gjør det samme, sa Carlsen til TV 2 etter lørdagens semifinaleseier.

Ikke enkelt

Han måtte vedgå at kinesiske Ding ikke var den letteste å lese noe ut av. Nakamura er samtidig kjent for å være en spiller med et litt annet kroppsspråk.

Carlsen vet at duellen mot den sterke amerikaneren ikke på noen måte blir enkel.

– Jeg må si jeg er veldig imponert over det Nakamura har gjort i turneringen. Han har rett og slett vært veldig, veldig bra. Det er ikke noe ufortjent at han er her. Selvfølgelig har jeg vunnet mot ham mange ganger før, så jeg er optimistisk, men det er på ingen måte lett, var nordmannens vurdering av finaleduellen.

Verdensmesteren møtte Nakamura i åpningsrunden i turneringen. Det oppgjøret ble meget jevnt, med Carlsen som seierherre etter avgjørelse i armageddon.

Kokte

Dramatisk ble det også mot Ding lørdag, og Carlsen hadde ingen problemer med å tilkjennegi at det kokte i hodet i de siste hurtigsjakkpartiene.

– Totalt sett var det ganske fortjent at jeg vant. Jeg følte jeg var litt bedre enn ham, men jeg er ikke vant til at det blir så nervepirrende og så små marginer, sa 29-åringen fra Lommedalen.

Den totale premiesummen i Magnus Carlsen Invitational er 2,55 millioner kroner. Vinneren får rundt 700.000 kroner.