annonse

annonse

NRK har laget en sak der de har intervjuet flere personer som jubler for at koronakrisen gjør at man slipper å møte mennesker i den virkelige verden, men at man kan møtes via en dataskjerm.

Statskanalen skriver i en ny artikkel at «mange jobber hjemmefra, flere trenere tilbyr styrke- og yogatimer på nett og musikere holder konserter på sosiale medier».

Mindre menneskelig kontakt og flere digitale møter er noe som blir trukket frem som positivt av alle NRK har intervjuet.

annonse

NRK har blant annet intervjuet Elisabeth Nissen Eide. Hun arbeider i IT-konsernet Atea og er leder for det som har med «bærekraft» å gjøre. Eide håper at ting ikke blir som det var før koronautbruddet.

– De siste ukene har vi gjennomgått en digitalisering som det hadde tatt 10 år å gjennomføre ellers. Det er helt enormt og det må vi ikke miste. Derfor må vi pushe virksomheter og privatpersoner til å ta et ansvar og jobbe annerledes etter korona-krisen, for det er veldig lett å gå tilbake til slik det var, sier Eide.

Les også: Bill Gates møter massiv motstand etter ønske om å vaksinere «hele verden»

FNs «bærekraftsmål»

annonse

Eide får støtte av blant andre klimaminister Sveinung Rotevatn.

– Selv har jeg lært hvilke møter som fungerer via video og hvilke som ikke gjøre det, og jeg kommer til å være kritisk til hvilke møter jeg er på fysisk fremover, sier han til NRK.

Også daglig leder i North West, Gjermund Kvernmo Langset, jubler over at koronapandemien har gjort at folk kan innrette seg FNs nye bærekraftsmål raskere enn planlagt.

– Teknologien er ekstremt viktig og nøkkelen til å nå mange av FN sine mål, sier Langset.

Agenda 2030 er et omfattende program i FN-regi som skal sikre en såkalt «bærekraftig utvikling», hvor et av de viktigste målene er å stoppe klimaendringer.

annonse

Artikkelen fortsetter.

Flere norske politikere har båret logoen til Agenda 2030 ved flere anledninger. Også Kronprins Haakon har brukt en Agenda 2030-pin når han har talt til forsamlinger, noe han har fått kritikk for.

NRK har ikke intervjuet noen som er skeptiske til at fremtidige møter og arrangementer skal foregå digitalt, uten menneskelig kontakt.