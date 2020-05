annonse

Koronapandemien er ut av kontroll i amerikanske fengsler. Stadig flere innsatte og ansatte smittes og dør av viruset.

Koronaviruset sprer seg nå rekordraskt i de overfylte fengslene i USA, der 2,3 millioner innsatte lever tett på hverandre og ofte må dele trange celler.

I et fengsel i Marion i Ohio er over 80 prosent av de 2.500 innsatte smittet, og 175 ansatte har også testet positivt for koronaviruset.

– Vi har for lengst nådd bristepunktet ved dette fengselet, sier fengselsbetjenten Brian Miller, som selv er smittet.

Ifølge ham er det nå så mange ansatte som er syke at de ikke lenger er i stand til å ta seg av de innsatte og sørge for skikkelig renhold i fengselet.

Sterke historier

Åtte av de ti institusjonene med høyest andel smittede i USA er ifølge The New York Times fengsler, og koronaviruset krever nå stadig flere liv. Historiene er mange og sterke.

Gravide Andrea Circle Bear ble smittet etter å ha blitt overført til et fengsel i Texas for å sone en narkotikadom. 30-åringen ble syk og måtte legges i respirator, og barnet ble født ved keisersnitt.

Andrea døde i forrige uke.

Tikkende bombe

Fengselsbetjenten David Carter, som har jobbet ved Lansing Correctional Facility i Kansas i 15 år, orket ikke mer og sa opp stillingen av hensyn til familien.

– Jeg vil ikke lenger ha noe å gjøre med en institusjon som er en tikkende bombe, skrev han i oppsigelsesbrevet.

I Trousdale Turner-fengselet i Tennessee ble alle de 2.725 innsatte testet, og 1.299 av dem viste seg å være smittet. Det samme var 50 ansatte, men nesten alle var symptomfrie.

Mørketall

Ved Terminal Island-fengselet utenfor Los Angeles har rundt 60 prosent av de drøyt 1.000 innsatte testet positivt. Tre av dem er nå døde.

I mange av USAs privatdrevne fengsler er det knapt testet for koronavirus, og mørketallene fryktes derfor å være høye. Det samme er trolig tilfelle i de føderale fengslene.

Bureau of Prisons, som har ansvaret for 152.000 innsatte og 36.000 ansatte, har bare utført 3.000 tester. Disse avdekket koronasmitte i over halvparten av de 122 føderale fengslene.

Hittil er det meldt om 36 dødsfall i disse fengslene.