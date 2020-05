annonse

I over en måned har jeg sittet innestengt i Europas største by.



Alt begynte i januar, da hostende kinesere vendte tilbake etter nyttårsfeiring i hjemlandet. Resultatet ble selvsagt et smitteutbrudd som rammet hundretusener – innbefattet meg. Til slutt ble det innført portforbud her i Moskva. Forbudet skulle egentlig beskytte de eldre, men de eldre har nå overtatt gatene og jaget oss andre hjem. Her er min coronavirus-historie.

Kinesere overalt

Allerede i januar forstod jeg hva som var under oppseiling da rapportene fra Kina begynte å lekke ut. Dette sier jeg ikke for å briljere, men fordi jeg har et halvårig studium i epidemiologi bak meg, herunder et forskningsprosjekt om hvordan smittsomme sykdommer sprer seg. Da skulle det tatt seg ut hvis jeg ikke klarte å gjenkjenne en pandemi.

Jeg tok derfor grep for å holde avstand til folk i alminnelighet. Herunder gikk jeg store omveier rundt kinesere. Dette var dessverre nødvendig, for da de kom tilbake til Moskva etter å ha feiret kinesisk nyttår i hjemlandet, valgte mange ikke å isolere seg.

Tvert imot myldret det av dem i gater, sidegater, t-bane, supermarked, læresteder – hvor du enn snudde deg stod det en kineser og skravlet, hostet eller begge deler så spyttdråpene fløy veggimellom. Dette varte og led langt inn i februar måned, da de brått forsvant fra gatebildet. Gadd vite hvor mange tusener de i mellomtiden rakk å smitte.

Mine anstrengelser for å unngå Wuhan-viruset lykkes ikke i lengden. Rundt 13. februar meldte de første symptomene seg, nemlig mild feber, veldig lett svimmelhet, småbuldrende mage og sporadisk tørrhoste et par ganger i døgnet.

Etter to dager viste symptomene ingen tegn på å gi seg, så jeg besluttet å sette hardt mot hardt. Jeg styrtet i meg fire glass armensk cognac, foruten et par glass Black Label for variasjonens skyld, og neste morgen var utøyet vekk.

En uke senere kom symptomene snikende tilbake. Da tømte jeg cognacflasken vertikalt, og siden har jeg ikke sett mer til hva det enn var. For alt jeg vet var det vanlig forkjølelse.

Pensjonistene rår grunnen

Da portforbudet her i Moskva var et faktum 26. mars, hadde jeg rukket å bunkre mat og drikke for flere uker, herunder kjøtt, ris, grønnsaker, egg og melk. Dermed kunne jeg lene meg tilbake hjemme mens andre stresset med stigende priser og handlevogn-slalåm i butikkene.

Noen turer utendørs ble likevel nødvendig i løpet av april. Til min store forbauselse så jeg flere gamlinger enn voksne og ungdommer. De var alle steder – ikke minst på supermarkedene, som de nærmest hadde annektert. Her stenges byen ned for deres skyld – de får tilleggspensjon for å holde seg hjemme – og så spankulerer de rundt som om ingenting var hendt.

På mitt lokale supermarked så jeg en skrøpelig mann stavre seg frem med én (1) vare i hånden. Huden var grågul av alderdom, ansiktet sammenlappet av plaster – han syntes å ville smuldre opp ved den minste berøring.

Først ble jeg irritert fordi jeg i teorien risikerte å smitte vedkommende, men også fordi oppførsel som hans har medvirket til at sykehuskapasiteten i Moskva nå er sprengt.

Ved nærmere ettertanke slo det meg at når man har overlevd verdenskrigens hunger og deretter klimakset av Stalins sinnssykdom, for ikke å nevne hyperinflasjonen i nittiårene, blir et abstrakt virus liksom ikke så farlig.

Coronaviruset er tross alt så mikroskopisk at vi må lage tegninger av det, og selv om vi forsyner det med nifse øyne og skarpe tenner, er det vanskelig å bli skremt.

I avisen The Moscow Times mente en kommentator at pensjonistene rett og slett synes corona-krisen er spennende. De frydes av unntakstilstanden, blir oppglødd av hamstringen og alle veisperringene, som visstnok lar dem gjenoppleve en svunnen tid.

Ja, de går nærmest i barndommen. Det er en glede jeg kan unne dem. Derfor kapitulerte jeg for pensjonistene, og besøkte bare supermarkedet en gang i uken. Nå var det de som rådde grunnen. Grønnsaksavdelingen.

Klasseskiller ikke i karantene

I en måned har jeg stort sett sittet innendørs, avbrutt av korte ærender i bank og butikk. Min leilighet ligger heldigvis ved en av innfartsårene til Moskva, så mens mange moskovitter har måttet stirre inn i naboblokken, har fritt utsyn til en seksfelts motorvei gjort min egen isolasjon lettere å bære.

– Mojte ruki, vask hendene, lyser det på den digitale billboarden som jeg ser fra kjøkkenvinduet. Mens den vanligvis informerer om bøtenivå og påkrevd kjøreavstand, er det nå corona-relaterte budskap som blinker over skjermen.

Min nød blir likevel liten når jeg tenker på Moskvas fremmedarbeidere. De er for en stor del fra Sentral-Asia, foruten en anselig minoritet fra Cuba. Og der er det ikke snakk om to personer på 40 kvadrat med balkong, men 12-16 stykker som deler soverom, kjøkken og bad.

I motsatt ende av skalaen finner vi en familierelatert bekjent av meg, som eier en hel toppleilighet i Novij Arbat. I tillegg til London-leiligheten, må vite. Novij Arbat er den berømte, Las Vegas-aktige avenyen som fører til Kreml.

Han er en av de nyrike her i Russland. De kalles iz grjazi v knjazi, best oversatt som prins fra støvet. Dette uttrykket, som viser en flik av det bilderike russiske språket, markerer således et skille mellom de opphavsløse – de som kommer fra ingenting – og dem som kan slå i bordet med tunge anetavler.

Kosakkene tar ansvar

I et leid rom i en annen del av byen sitter en annen venn av meg. Hans oldemor var grevinne av Det russiske keiserrike – med palass, tjenerskap og det hele – og stammet dessuten fra kosakkene: det uredde og påfallende blonde folkeslaget sør i Russland.

Min venn ser da også mer ut som en prøyssisk feltkavalerist enn stereotypen av en slaver.

Kosakkene, kjent for sin tapperhet, stridsevne og lojalitet, var opprinnelig tsarens personlige livvakter. Men selv om Det russiske keiserrike ble avløst av Sovjetunionen og deretter av dagens republikk, finnes kosakkene stadig.

Så sent som i februar patruljerte de gatene i byen Jekaterinburg i Ural, hvor de stanset kinesere og utvetydig bad dem oppsøke lege. I Norge ville vi ha kalt det borgervern. Men ting er ikke like enkle her i Russland, et multietnisk og -kulturelt land hvis nåtid er vevd sammen av mange historiske linjer.

Kombinasjonen av sterk selvbevissthet og forakt for trellemennesker gjør kosakkene til noen som man helst ikke går i nærkamp med. Hvis du ikke tror på det siste, vil følgende YouTube-video av kosakkenes sverddans kanskje overbevise deg.

Portforbudet har for øvrig brakt familier og naboer tettere sammen – på godt og vondt. På TV ser jeg innslag om nabokrangler, særlig rundt oppussing av leiligheter. Videre antas det at konebanking – et betydelig sosialt problem i Russland – har økt.

I Moskva oblast var det dessuten en gasseksplosjon som la i grus en hel seksjon av en lavblokk. Jo mer folk er hjemme, desto flere ulykker blir det, har jeg inntrykk av.

Reisepass-kluss

Tross tre ukers nedstengning av Moskva ble den epidemiske situasjonen bare verre. Borgermester Sergej Sobjanin var ikke tilfreds, og innførte 15. april det bebudede reisepasset for all kollektivtransport samt drosje og privatbil.

Utrullingen av reisepass-systemet gikk ikke smertefritt for alle. En ikke-russisk diplomatvenn av meg skulle reise med metroen, hvor inngangene nå ble voktet av politi som sjekket person-ID og reisepass.

Han viste frem sitt diplomatkort sammen med et brev fra Russlands utenriksdepartement. Politimannen enset ikke dokumentene, men spurte:

– Hvor er QR-koden din?

Min venn serverte da noe slikt som at hans sjef hadde fortalt ham at utenriksdepartementet hadde opplyst ministeren ved ambassaden om at brevet var tilstrekkelig – helt håpløst, selvsagt, men det forstår bare vi ikke-diplomater.

– Jeg trenger ikke diplomatkortet ditt, og arket kan du bruke på toalettet, lød det forutsigbare svaret.

Russiske menn har en subtil, nesten dannet måte å være tøffe på. Mens nordmenn sier at du kan «tørke deg i ræva» med noe, heter det helst «bruke på toalettet» i Russland. Dermed overlates visualiseringen til den som mottar budskapet. Samme dannelse ser man også ved at russere av begge kjønn er ganske velkledde.

Jeg tror dette er en arv fra Sovjetunionen, som la stor vekt på å oppdra folket – ikke som barn av foreldre, men som borgere av staten. Slik skilte russisk kommunisme seg fra den i Kina og for den saks skyld Kambodsja, hvor du kunne bli drept hvis du leste bøker, snakket litt pent eller tørket munnvikene med serviett.

Snudd på hodet

Moskovitter har med latter og hoderisting delt filmsnutter fra metroen. Moskvas metro er til vanlig Europas travleste t-banesystem med sju millioner passasjerer om dagen. Nå strakte det seg en lang kø fra inngangsdørene på grunn av reisepass-systemet, og folk skal på det meste ha måttet vente i fire timer.

Selv vi ikke-moskovitter synes det hele er surrealistisk. Bilder som følgende fra Twitter blir noe å vise måpende barnebarn om 30-40 år.

Толкается люд с людом у метро

А завтра не для всех наступит утро.

Не понимаешь просто ничего,

Но это четкий план, а не коварство!#пробкивметро #метро #коронавирус #поэзия #стихи pic.twitter.com/qMgMZD39xu — andrusha_bey (@AndrushaBey) April 15, 2020

Mens min egen isolasjon har forløpt uten viderverdigheter, har flere i mitt sosiale miljø fått hverdagen snudd på hodet.

Midt i april ble jeg oppringt av en venn. Han er medisinstudent, og var to måneder fra å fullføre utdannelsen da helsedepartementet kunngjorde at eksamen og autorisasjon er utsatt til 2021, mens alle landets medisinstudenter må arbeide med corona-infeksjoner.

Min venn var forståeligvis bekymret. Og som om smittefaren ikke var nok, må han trolig bistå gratis. Departementet definerer nemlig pliktarbeidet som praksis, og selv om lønningsforholdene ennå er uavklart, er studentpraksis i Russland vanligvis ulønnet, fortelles jeg.

Jeg har ingen medlidenhet med leger som må utføre legegjerninger, men ønsket ham lykke til.

– Kjemp for Mother Russia, sa jeg og la på.

Handlekraftig Putin

Under pandemien har Putin igjen vist seg som en pragmatisk leder som setter folket og landet først. Mens Erna Solberg satt og ventet på telefon fra sjefen i WHO – en telefon som ikke kom før helgen 7. mars – beordret Putin allerede i januar å utarbeide veiledninger for allmennheten, sette smittebærere i karantene og gradvis stenge føderasjonens grenser.

Når det først skulle bryte ut en global pandemi, var jeg glad for å befinne meg i Russland, som tar samfunnssikkerhet på alvor. Samtidig så jeg bekymret hvordan smitten ble tillatt å spre seg i Norge uten at noen løftet en finger. Særlig vondt var det å se hvordan folk kunne valse inn på eldre- og sykehjem: samfunnets mest sårbare.

Dessverre var tiltakene her i Russland ikke nok til å stanse utbruddet, bare utsette det. Ikke desto mindre er Russland fortsatt blant Europas minst rammede land, både i absolutte og relative numre. Tallenes riktighet styrkes av at Russland har gjennomført over to millioner tester, flere enn de fleste andre land.

Dette, sammen med regjeringens respons på økonomiske og andre utfordringer, har betraktelig økt Putins popularitet hos velgerne. Coronaviruset kom således beleilig: Med sin krisehåndtering har Putin nemlig kunnet opprette noe av skaden som han ble påført i pensjonistopprøret 2018. Dette kommer godt med i den kommende folkeavstemningen som kan la Putin stille til valg i 2024.

Folkeavstemningen forklarer også hvorfor Putin og makkeren Sobjanin har valgt milde tiltak for å begrense coronaviruset. Jobbfri med lønn – det ble populært. Og tilleggspensjon til mor – da er det vanskelig å føle sinne.

Da Moskvas borgermester Sergej Sobjanin 23. mars kunngjorde selvisolasjon for eldre og syke, ble det hele fremstilt som en vennlig oppfordring, ja, nærmest frivillig, mens det juridisk sett var et påbud med lovhjemlet tvangsgrunnlag.

– Mine kjære moskovitter av den eldre garde, mødre og fedre, bestefedre og bestemødre, innledet Sobjanin sin appell.

– Dere er veldig dyrebare for oss, fortsatte han.

Slik uttaler en borgermester seg som er helt avhengig av folks medgjørlighet. Jeg tviler imidlertid ikke på at de eldre er høyt verdsatt og aktet her i Russland. Det er ikke som i Norge, hvor gammelt folk gjør Jan Tore Sanner kvalm.

Virusfri sommer

Nå er jeg imidlertid lei av innesitting. Håpet er at portforbudet heves snart, samtidig som innreiseforbudet for kinesere opprettholdes til høsten. Da vil vi nemlig for første gang kunne nyte Moskvas varme, solrike sommer – grønne trær, fuglekvitter og biltrafikk som ruller over asfalten – uten den tette, intense gnellingen fra kinesiske turister som skubber deg til side mens de stormer mot neste fotoobjekt å stjele jomfrudommen fra.

Nå ser jeg frem til varme måneder utendørs, med spaserturer på Spurvehøydene, VDNKh, kanskje også en utflukt til Kolomenskoje, den gamle tsar-residensen sør i byen. En helgetur til St. Petersburg står også på programmet – i år som alle foregående år.

Pandemien har rammet hver av oss på ulike måter. I alle fall ønsker jeg alle en god og forhåpentligvis virusfri sommer.