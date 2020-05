annonse

Andøy kommune innførte raskt den mye omtalte «søringkarantenen». Nå ønsker kommunen norske turister velkommen.

Nord-Norge er ikke særlig rammet av coronaviruset. VG har snakket med folk fra Andøy kommune, som tidlig innførte den såkalte «søringkarantenen». Kommuneoverlege Anders Stave har noen teorier:

– Det kan skyldes god dugnadsånd, god plass i vakre naturomgivelser, den såkalte «søringkarantenen», som jeg heller liker kalle «solidaritetskarantenen» og en liten dose flaks.

– I starten tror jeg de fleste var opptatt av å få på plass systemer og tiltak. Og det var jo et faktum at det var mer smitte i sør. Vi har planlagt for det verste og håper på det beste. Det var mye som skulle på plass og det var viktig. Og så har du eksempler fra nabokommuner der de oppdaget smitte hos en som satt i karantene og kom fra sør, sier han.

Det var stort sett kommunens egne innbyggere som ble rammet av karantenebestemmelsene, etter ferie- og jobbreiser til andre landsdeler. De fleste viste god forståelse for tiltakene.

Ordføreren er fornøyd

Ordfører i Andøy kommune Knut Andreas Nordmo (Sp) roser kommuneoverlegen og innbyggerne. Men nå står sommeren for døren, og Andøy kommune ønsker turister velkommen. Det kan selvsagt bli enkelte begrensninger, men som ordføreren sier:

– Vi kan ikke stenge broen, havnen og flyplasser.

Reaksjoner

Ikke alle i kommentarfeltet reagerer like positivt. En skriver:

«Hadde tenkt å feriere i nord i år. Men som søring er det kanskje best å holde seg her nede, så da dropper vi det. Arrogante Nordlendinger…»

Han får svar:

«Helt enig. Nå vil de ha oss på besøk. Nei reiser heller nedover Vestlandet enn nordover.»

Noen støtter dog våre landsmenn i nord:

«Det som er trist er at det ser ut som om folk sørfra synes det er feil at Nord-Norge har færre smittede/syke enn det som er tilfelle sør i landet. Dette er i sannhet et merkelig faktum. Norges politiske ledelse og alle helseinstitusjoner har hele tiden hatt sterkt fokus på solidaritet ifht å ikke smitte andre. Så hvordan henger dette sammen med raseriet som Nord-Norge nå utsettes for? Det må være lov å spørre.»