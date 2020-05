annonse

Den populære republikaneren og USAs tidligere ambassadør til FN krever at de relevante personene i FBI holdes ansvarlig for å bryte loven.

Haley kom med kommentarene på Fox News’ The Ingraham Angle torsdag. Hun insisterte på at «noen må betale» etter offentliggjøringen av de eksplosive dokumentene som viser at FBI bevisst kan ha «lagt en felle» for å bli kvitt president Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.

Dokumentene, som ble offentliggjort onsdag, viser at FBI-agenter diskuterte motivasjonen deres for å intervjue Flynn i Det hvite hus i januar 2017. Et av notatene avslører at målet til etterforskerne var «å få ham til å lyve, slik at de kunne straffeforfølge ham eller få ham sparket» – stikk i strid med amerikansk lov.

– Dette opprører meg så mye, fordi da jeg var i FN, var det dette vi så at andre land gjorde. Korrupte tiltak for å ramme folk og skjule ting. Jeg kan ikke tro at dette skjedde i USA, sa hun.

På tillitten løs

Haley holdt ikke igjen på kritikken og sa at FBI må å «skjerpe seg» hvis den amerikanske offentligheten noen kan skal kunne stole på dem igjen.

– Dette burde sende frysninger ned ryggraden til alle amerikanere, enten du er republikaner eller demokrat, sa hun.

Les også: FBI ville intervjue Michael Flynn «for å få ham til å lyve» og «få ham sparket»

– Her var en mann som var i omstilling i en ny administrasjon. FBI fulgte ikke protokoller og gikk så langt som å avhøre ham med et motiv i tankene. Idéen om at man kan gjøre dette mot en uskyldig amerikaner er forferdelig, la hun til.

Oppgjørets time

Den tidligere guvernøren fra Sør-Carolina tok også til orde for et oppgjør med alle individer i FBI som har hatt noe med saken å gjøre.

Les også: Lindsey Graham: – Saken er en haug med søppel

– Alle som var involvert – fra topp til bunn – må betale. Jeg ser på (tidligere FBI-direktør) James Comey, som har tjent millioner av dollar i løpet av denne tiden. General Flynn har bokstavelig talt mistet alt. Det er galt. Det er korrupt og noen må betale, tordnet hun.