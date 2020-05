annonse

Idrettslegen Mark Schmidt skal ha navngitt flere nøkkelpersoner i dopingringen som ble avslørt etter ski-VM i fjor.

Det kommer fram i materiale den tyske TV-kanalen ARD la fram lørdag. Deres reportere har sett rettsdokumenter der en tidligere østerriksk langrennstrener og en kroatisk friidrettstrener pekes ut.

Dokumentene skal ikke stamme fra en rettsprosess i Tyskland. ARD har vært førende i dekningen av saken fra første dag.

Schmidt ble arrestert i mars i fjor og er tiltalt. To østerrikske langrennsløpere er idømt betinget fengsel for sin innblanding i saken. Andre utøvere er utestengt fra idretten for lengre perioder.

I tråd med tyske regler navngis ikke legen av påtalemyndigheten, men i etterkant av politiaksjonene under ski-VM i Seefeld kom det fram at det dreide seg om Schmidt i Erfurt. Sammen med fire «hjelpere» er han tiltalt på flere punkter for å ha organisert dopingen av utøvere i flere idretter, blant disse sykling og diverse vinteridretter.

Seefeld-VM ble rammet av skandalen da politi og dopingjegere raidet det østerrikske løperhotellet. Der fant de en løper som var midt i prosessen med å tilføre sitt eget blod for å bedre oksygenopptaket.