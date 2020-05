annonse

Pentagon har offentliggjort tre korte videoer som viser «uidentifiserte flyvende fenomener», som tidligere kun har blitt gjort tilgjengelig av et privat selskap.

Videoene viser det som ser ut til å være uidentifiserte flygende objekter (UFOer) som raskt beveger seg over himmelen, mens de blir fanget på video av infrarøde kameraer av den amerikanske marinen.

I to av videoene reagerer flere tjenestepersoner med vantro over hvor raskt gjenstandene beveger seg. Én stemme spekulerer i om det kan være en drone.

Resett har tidligere publisert en lengre artikkel som undersøkte fenomenet.

Misoppfatninger

Den amerikanske marinen bekreftet i september i fjor at videoene er autentiske, men utgir dem offisielt først nå «for å rydde opp i eventuelle misoppfatninger fra publikum om hvorvidt opptakene som har sirkulert var ekte eller ikke, eller om det er mer i videoene eller ikke,» ifølge Sue Gough, en talskvinne for Pentagon.

– Etter en grundig gjennomgang, har departementet bestemt at den autoriserte utgivelsen av disse uklassifiserte videoene ikke avslører noen følsomme kapasiteter eller systemer, og påvirker ikke noen etterforskninger av uidentifiserte flyvende fenomener, la hun til.

Ping-pong-ball

I 2017 fortalte en av marinepilotene som observerte en av de uidentifiserte fenomenene i 2004 at det beveget seg på uforklarlige måter.

– Da jeg kom nærme den, akselererte den raskt mot sør, og forsvant på under to sekunder. Det skjedde ekstremt brått, som en ping-pong-ball som spratt fra en vegg, sa den nå pensjonerte David Fravor til CNN.

Avviklet program

Pentagon har tidligere studert opptak av ukjente flyvende fenomener som en del av et klassifisert program som siden har blitt avviklet. Programmet ble lansert i 2007 og ble avsluttet i 2012, fordi «det var høyere prioriteringer som trengte finansiering,» ifølge Pentagon.

Luis Elizondo, den tidligere sjefen for det klassifiserte programmet, sa til CNN i 2017 at han personlig mener at «det finnes veldig overbevisende beviser for at vi kanskje ikke er alene.»

– Disse flyene – la oss kalle dem fly – viser egenskaper som foreløpig ikke er innenfor amerikanske kapasiteter, eller utenlandske kapasiteter som vi er klar over,» sa Elizondo om fenomenene den gang.

Elizondo trakk seg senere fra det amerikanske forsvarsdepartementet i 2017 i protest over hemmeligholdet rundt programmet og den interne opposisjonen mot å finansiere det.

Bare overflaten

Senator Harry Reid, som var en av pådriverne for å åpne programmet i 2007, tweetet mandag at han var «glad» for at Pentagon offisielt offentligjorde videoene, men gikk også til orde for en grundigere undersøkelse av fenomenet.

– Dette rører bare overflaten av forskningen og tilgjengelige materialer om fenomenet. USA må ta et seriøst, vitenskapelig blikk på dette og eventuelle implikasjoner for nasjonal sikkerhet, skrev han.