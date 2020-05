annonse

Koronapandemien krever fortsatt over 5.000 liv i døgnet, men en rekke land har likevel begynt å lette på strenge smitteverntiltak.

Sterkt press fra et nedstengt næringsliv, fra millioner av arbeidsledige og fra politiske ledere som frykter at de ikke vil bli gjenvalgt, har den siste uka fått mange land til å oppheve noen restriksjoner som er innført for å hindre smittespredning.

Rundt 3,5 millioner mennesker har til nå fått påvist koronaviruset, og nærmere 250.000 av dem er døde.

Mellom 60.000 og 80.000 nye smittetilfeller oppdages daglig, men 1,1 millioner smittede er også friskmeldt, og i mange land har smittespredningen tilsynelatende stanset opp.

Fra Kina, som var det første landet som ble rammet, kommer det stadig sjeldnere meldinger om nye dødsfall. Landets fabrikker gjenåpner, og folk vender gradvis tilbake til dagliglivet.

Reiserestriksjoner oppheves, kollektivtrafikken har delvis startet opp igjen, og i helgen strømmet kinesere igjen til populære turistmål i landet.

Også i Iran har smittespredningen tilsynelatende bremset opp, og myndighetene gjenåpner nå skoler og moskeer i deler av landet.

Slipper ut

Hardt rammede europeiske land som Italia og Spania håper også å være over det verste og letter forsiktig på portforbud og strenge tiltak.

Etter sju innestengte uker fikk solhungrige spanjoler i helgen ta seg en liten tur utendørs, vel å merke om de ikke beveget seg mer enn én kilometer fra hjemmet, holdt nødvendig avstand til andre og etterlevde myndighetenes øvrige pålegg.

Over halvparten av landene i Europa har ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) lempet på reiserestriksjonene, og flere følger i disse dager etter.

Land som Norge og Danmark mener også å ha fått kontroll på smittespredningen og har gradvis gjenåpnet skoler og barnehager, frisørsalonger og andre virksomheter. Helsemyndighetene følger imidlertid utviklingen nøye og har gjort det klart at tiltak kan bli gjeninnført dersom smittespredningen igjen øker.

Trosser råd

Selv om smittetoppen tilsynelatende langt fra er nådd i USA, har flere delstater trosset myndighetenes og ekspertenes råd og etter protester fra våpenviftende demonstranter forsiktig begynt å gjenåpne butikker og fabrikker.

Budskapet fra president Donald Trump har som vanlig vært noe forvirrende. Den ene dagen har han advart delstatene mot å gjenåpne før smittespredningen er under kontroll, mens han den neste har oppmuntret dem som krever øyeblikkelig gjenåpning.

Høstens presidentvalg nærmer seg, og Trump og republikanerne forsøker nå etter beste evne å erklære krisen for over. Mandag gjenåpner Senatet der republikanerne er i flertall, mens Representantenes hus fortsatt holder stengt. Der er demokratene i flertall.

Lystige toner

I New York, der pandemien har krevd nesten 25.000 liv, kunne lystige toner igjen høres fra musikanter i Central Park.

– Det er flott å endelig ha et publikum igjen, konstaterte saksofonisten Julia Banholzer, som har mistet en rekke spillejobber og forsøker å livnære seg som gatemusikant.

New Jersey har også gjenåpnet parkene, men sørger for at det ikke slipper inn for mange om gangen. Når parkeringsplassene utenfor parkene er halvfulle, blir folk som vil inn bortvist og får beskjed om å komme tilbake senere.

Skyter fart

Mens mange land åpner opp, vurderer andre nå å skjerpe tiltakene. I Russland har smittespredningen skutt fart og det meldes nå om rundt 10.000 nye smittetilfeller daglig.

124.000 russere har fått påvist koronasmitte og drøyt 1.200 er døde, men myndighetene frykter at landet bare har sett begynnelsen.

Moskvas borgermester Sergej Sobjanin anslo i helgen at to prosent av byens innbyggere, 250.000, er smittet bare der.

Mørketall

Også i India, som med sine 1,4 milliarder innbyggere er verdens nest mest folkerike land, får stadig flere nå påvist smitte. Dette skjer til tross for at myndighetene har stengt ned store deler av landet, og noen snarlig gjenåpning virker ikke sannsynlig.

Bangladesh gjenåpnet for noen dager siden tekstilfabrikkene som sysselsetter millioner, men også der øker nå tallet på smittede. Helsevesenet i landet er dårlig utbygd, og myndighetene medgir at det bare fins 500 intensivplasser til de over 160 millioner innbyggerne.

Brasil har snart 100.000 smittede, og tallet på døde stiger. Bare en brøkdel av dødsfallene fanges trolig opp av myndighetenes statistikk, og det samme er trolig tilfelle i en rekke andre land i Latin-Amerika, Afrika og Asia.