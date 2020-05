annonse

Dette mener administrerende direktør i Rema Trond Bentestuen. Øk lønnen, svarer NHH-professor.

Det er rekordår for søking til høyere utdannelse i år, mange ser på utdannelse som noe trygt når arbeidsmarkedet er usikkert. Det gleder både politikere og fagforeninger – men Rema 1000-sjefen ser noe annet i tallene.

– Man snakker om høyere utdannelse som eneste korrekte vei, men det er mer sammensatt enn som så. Det første folk tenker på når de våkner er at de er tørste og sultne. Det behovet forsvinner aldri, sier Bentestuen til E24.

Han sier at det er ikke er rekruttering som er vanskelig i dagligvarebransjen, men det store gjennomtrekket. For få ser på det som en karrierevei.

– Det er gode muligheter til å stige i gradene. Det er fullt mulig å starte med å stable varer, og jobbe seg opp hele verdikjeden i butikk, over til administrative stillinger i regionene og på hovedkontoret.

Bentestuen forteller at mange av de Rema-ansatte har fått vinflasker, blomster og gode ord av kundene for innsatsen de gjør under krisen. Nå håper han denne oppmerksomheten kan føre til at flere også ser mulighetene for å jobbe seg opp i dagligvarebransjen, fremfor den mer tradisjonelle karriereveien gjennom universitetet.

Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH), Kjell Gunnar Salvanes er uenig. Han sier at unge prioriterer utviklingsmuligheter, interessant arbeidsmiljø og lønn.

– Vil Rema 1000 bli mer attraktive, må de tilby bedre muligheter og høyere lønn. Det må Bentestuen tenke på før han tenker på andre ting, sier han.