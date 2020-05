annonse

Rødt-politikeren Mimir Kristjánsson (33) kommer i sin nyeste bok med kritikk av venstresidens strategi mot den innvandringskritiske høyresiden, eksemplifisert med Eivind Trædal og boken «Hvorfor ytre høyre vinner debatten – hvordan vi kan stoppe dem». Kristjánsson mener at denne oppskriften er feilslått.

– De tror det holder å kalle de som stemmer på Trump for dumme, og at Trump lyver – og sier de det høyt nok, så vil de forstå det. Hvis du ikke skjønner at ytre høyre spiller på faktiske sosiale problemer, vil du tape, sier islendingen til Nettavisen.

Moralisering og kjefting vinner ikke over velgere

– De genuine bekymringene må venstresiden ha svar på. Man kan ikke bare komme med pekefingeren og kjefte på folk.

– Mange på venstresiden tenker at Trumps velgere eller Frps velgere vil vi ikke ha. De har ikke de samme holdningene som oss. Så da driter vi bare i dem. Men da overgir man den banehalvdelen til ytre høyre, sier Kristjánsson.

– Stråmann

– Her virker det som Mímir gjør en stråmann ut av min bok. Jeg argumenterer ikke for å «bare kjefte på folk» eller fokusere på retorikk, men jeg forsøker å undersøke både ideene, konspirasjonsteoriene og de materielle forholdene som i stor grad ligger til grunn for retorikken, sier Trædal til Nettavisen.

Hvite, eldre menn og deres frykt

– Mímir har heller ikke forstått at jeg faktisk peker på et materielt grunnlag for retorikken på ytre høyre. Jeg henviser til forskning som viser at folk kan bli minst like provosert når de oppfatter at de er i ferd med å miste privilegier som når de utsettes for reell utarming og undertrykking. Hatet mot minoriteter og kvinner er blant annet et uttrykk for frykt blant hvite eldre menn som føler at deres relative status i samfunnet er i ferd med å bli redusert, fastslår Trædal.