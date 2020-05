annonse

Den dansk-kurdiske forfatteren Sara Omar (33) er ute med ny roman, der hun tar et kraftig oppgjør med sin egen kultur.

Hun skriver bøker med sitt eget blod, hun skriver for sin drepte datter, for sin ødelagte barndom, for alle de undertrykte kvinnene, skriver VG.

– Jeg blir sint, ja rasende av å lese om de ting som står om mine rettigheter som kvinne i Koranen. Er ikke jeg like verdifull som min bror? Er kvinnen mannens åker? Når jeg leser koranen, blir jeg klokere, klokere på hva jeg faen ikke skal finne meg i. Koranen gir på den ene siden kvinnen rettigheter, men på den andre siden tar den rettighetene fra henne, sier Sara Omar – kalt Danmarks modigste kvinne.

Omar gjorde sensasjon med sin første roman «Dødevaskeren». Der blir vi i en sjokkerende åpningssekvens kjent med den lille jenta Frmensk, som har en hvit stripe i håret, akkurat som Omar selv.

En far hugger tungen av sin datter, fordi hun blør etter å ha falt på sykkel. Moren får skylden, og velger å sette fyr på seg selv.

Anne Cathrine Straume anmeldte boken for NRK:

«Sara Omar skildrer en bestialitet uten sidestykke i romanen «Dødevaskeren». Romanen føles akutt nødvendig. Jeg vemmes av å lese «Dødevaskeren». I boken er nemlig grusomhetene som begås i religionens navn, satt i system. Her er ingen straff for overgriperen, bare skam, lemlestelse og i ytterste konsekvens død for offeret.»

Siden boken kom ut har Omar levd under politibeskyttelse.

– Når jeg sitter ved tastaturet, så blør jeg ordene ut. Jeg deler ut av de opplevelsene jeg selv har gjennomlevd og vært vitne til. Jeg trenger ikke å gå ut for å finne inspirasjon som skjønnlitterær forfatter, jeg går inn i meg selv. Det er enormt hardt å være en sånn forfatter, men samtidig er jeg beæret over å kunne skrive litteratur som virkelig kan gjøre en forskjell for mange mennesker, sier Omar til VG.

Hennes nye roman «Skyggedanseren» er fortsettelsen på historien om Frmesk, om barndommen i Kurdistan og ungdomstiden i Danmark. Det handler om æresdrap, voldtekt, muslimske gledesekteskap, pedofiliringer, psykisk og fysisk vold. Nok en gang åpner romanen på sjokkerende vis:

En kvinne blir lemlestet foran en folkemasse, de anklager henne for homoseksualitet – og hun får brystet skåret rett av. Deretter blir hun dratt gjennom byen etter en bil. Bokens hovedperson Frmesk er bare en liten jente, men hun ser det hele.

Fremsk er overalt

Er Omar Fremsk? Både og:

– Jeg pleier å si at jeg skriver ingenting jeg ikke har opplevd, sett eller hørt. Men om det er meg eller mennesker jeg kjenner jeg skriver om, er egentlig likegyldig. Frmesk er overalt.

Omar har selv mistet en datter.

– Hun er med meg i alle mine ord, i min kamp – og hun gjør at jeg aldri føler meg alene.

Derfor ser hun barne-TV hver morgen, for å bevare minnene og innhente sin egen barndom som ble frarøvet henne.

Omar har blitt en frontfigur i opprøret mot tvang og undertrykkelse.

– Jeg får tusenvis av meldinger og henvendelser. Jeg er takknemlig for at de kan føle trygghet. Det hadde ikke jeg da jeg hadde bruk for det. Det er en slags trøst for meg å se at det skjer en stor utvikling innen den saken jeg kjemper. Flere og flere sier fra. Det er en stille revolusjon, men nå begynner folk å sette ord på sine smerter – og det er et stort skritt på veien for å komme ut av voldsspiralen.

