Regjeringens nye iskant er så udramatisk at Frp-lederen legger vekk trusselen om regjeringskrise. Tvert imot tror hun det blir enklere å oppnå budsjettenighet.

– Ja, jeg rettet en advarende pekefinger til regjeringen, sier Frp-leder Siv Jensen.

I flere bredt anlagte intervjuer truet hun nylig med å trekke støtten til statsminister Erna Solberg (H). Men det var før regjeringen kom med sitt forslag til ny definisjon av den politisk betente iskanten.

Grensen avgjør hvor langt nord i Barentshavet det skal være tillatt med oljeaktivitet.

Toner ned

Forslaget var såpass mye bedre enn Frp hadde fryktet at Jensen nå toner ned retorikken.

– Vi er ikke fornøyd med regjeringens forslag og vil sette oss ned ved bordet for å justere den så vi blir mer fornøyd. Får vi til det, har vi også et godt grunnlag for revidert, sier Jensen til NTB.

Revidert budsjett legges fram 12. mai, og regjeringen vil forsøke å få flertall sammen med Frp.

– Erna har vært klok

På forhånd fryktet Fremskrittspartiet at Venstre skulle få gjennomslag internt for å skyve iskanten langt sørover, og at regjeringen skulle overse Frp og gjøre opp saken med Arbeiderpartiet.

– Da hadde det vært vanskelig å se for seg konstruktive forhandlinger om revidert. Men vi er ikke der. Det er jeg glad for. Erna har vært klok. Da kan vi diskutere revidert, sier Jensen.

Regjeringen vil flytte iskanten til der det i snitt finnes havis 15 prosent av dagene i april. Forslaget er et kompromiss, og streken trekkes ikke så langt som Venstre hadde ønsket.

Sammenlignet med den siste definisjonen som Stortinget har sluttet seg til, fra 2011, flyttes iskanten bare litt lenger sør.

Alt i alt skjermes 16.000 kvadratkilometer mer av Barentshavet mot oljeboring med 2020-iskanten enn med 2011-iskanten, opplyser Klima- og miljødepartementet til NTB.

Ikke ultimatum

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sa i februar til Dagbladet at hun ville se de som en krigserklæring hvis regjeringen foreslår å flytte iskanten «så mye som én meter sørover».

Nylig gjentok Siv Jensen overfor TV 2 at hun ikke ville akseptere at iskanten flyttes sørover.

– Er dere mer åpne for det nå?

– Vi er åpen for å lande en løsning som også næringen selv mener er løfterik. Hele poenget er å ikke stenge ned felt etter felt for leting, sier Siv Jensen.

Hun viser til at oljenæringen «trakk et lettelsens» sukk da forslaget ble lagt fram, men at regjeringens iskant må «justeres i riktig retning». Utfallet av regjeringens interne dragkamp, tolker Jensen slik:

– Den store taperen i det slaget er Venstre. De har ikke fått til særlig mye.

Behandles før sommeren

Det er Venstres Ketil Kjenseth som blir saksordfører når saken nå skal behandles i Stortinget.

Han har fått gjennomslag for å behandle saken allerede før sommeren. Det betyr at energi- og miljøkomiteen skal avgi sin innstilling 11. juni. På grunn av koronakrisen legger Kjenseth opp til å gjennomføre høringene i saken digitalt.

SVs Lars Haltbrekken mener Stortinget i stedet burde utsatt saken til i høst.

– En så rask behandling av årets viktigste miljøsak er totalt uansvarlig, sier Haltbrekken.

Han påpeker at komiteen tidligere har brukt mye lenger tid på langt mindre saker.

– Spørsmålet om bruk av elmotor på mindre vann brukte vi nesten et halvt år på å behandle.