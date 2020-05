annonse

New York og seks nabostater går sammen om å kjøpe medisinsk utstyr. De er lei av en innkjøpsprosess som setter alle USAs 50 stater opp mot hverandre.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo sier New York vil gå sammen med Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Pennsylvania, Delaware og Massachusetts for å lage en regional leveringskjede for innkjøp av masker, hansker, respiratorer, testutstyr og annet utstyr nødvendig for å bekjempe koronaviruset.

Statene forener krefter etter å ha forhandlet hver for seg i flere måneder i det Cuomo beskriver som en «totalt ineffektiv og utilstrekkelig prosess» som har satt alle USAs 50 stater opp mot hverandre og drevet prisene opp.

New York kjøper inn medisinsk utstyr for rundt 2 milliarder dollar (nær 21 milliarder kroner) hvert år. De andre statene som deltar i samarbeidet bruker til sammen rundt 5 milliarder dollar (52 milliarder kroner) per år. Ved å samarbeide vil de ha sterkere kjøpekraft og øke sin innflytelse overfor internasjonale leverandører, sier Cuomo.

– Det vil gjøre oss mer konkurransedyktige på det internasjonale markedet, og jeg tror det vil spare penger for våre skattebetalere, sier Cuomo.

– Jeg tror også det faktisk vil hjelpe oss til å få tak i utstyret, fordi vi har fremdeles problemer med det, sier han.

Et mål er også å finne leverandører innenfor regionen istedenfor å måtte være avhengig av overbelastede produsenter i Kina og andre steder langt unna.

Parallelt vil de også fortsette å samarbeide med den føderale regjeringen for å skaffe medisinsk utstyr.

– Alt de kan bidra med, vil være flott, sier Cuomo.