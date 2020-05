annonse

Regjeringen har lansert en tiltakspakke for å opprettholde aktivitet i oljebransjen og i leverandørindustrien. Men det har skapt protester. Klimabransjen mener at det står i veien for det grønne skiftet.

– Å skulle gi store skattesubsidieringer til oljenæringen nå er helt feil medisin til helt feil tid. Her hadde regjeringen store muligheter til å støtte tiltak som kunne bidratt til å vri Norge i en mer bærekraftig og fremtidsrettet retning og samtidig skape flere ben å stå på for leverandørindustrien, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet til Teknisk Ukeblad (TU).

Hun mener at regjeringen i stedet kaster bort milliarder av skattebetalernes penger på investeringer som i et klimaperspektiv aldri burde se dagens lys. Man bør heller legge frem en grønn omstillingspakke. Naturvernforbundet har kommet med flere forslag til en slik pakke.

Sosialistisk Venstreparti er også sterkt kritiske til tiltakspakken.

– Dette er først og fremst en redningspakke for aksjonærene, oljedirektørene og eierne. Her ryker mange titalls milliarder. Men vi har ingen garantier for at dette vil redde en eneste arbeidsplass i norsk leverandørindustri. Det eneste som er garantert her, er utbytte til aksjonærene, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, til ABC Nyheter.

Kaski sier at vi bør heller framskynde elektrifisering av norsk sokkel, satse på hydrogeninfrastruktur, CO2-lagring og nye skipskontrakter.

– Dette er en oljepakke, det er ingen grønne omstillingstiltak her ennå. Vi vil jobbe for at det skal komme en god, grønn omstillingspakke. Det er det norsk økonomi trenger, sier Kaski.

Miljøpartiet de Grønne oppfatter tiltakspakken for oljebransjen som et svakt politisk lederskap

Une Bastholm støtter regjeringen i forsøket på å redde arbeidsplasser i leverandørindustrien, fordi de spiller en viktig rolle i det grønne skiftet.

– Jeg mener vi må gjøre det ved å gi dem nye oppdrag som er grønne, ikke ved å subsidiere nye prosjekter i olje og gass med 100 milliarder kroner i en tid der vi står overfor alvorlige klimaendringer. Dette er svakt politisk lederskap av regjeringen, sier Bastholm.

Bastholm sier at regjeringen tiltak kommer til å bremse et grønt skifte, og at det vil ende opp som et milliardsluk for staten. Hun mener at skatteutsettelser til oljebransjen betyr mer satsing på olje og at det er en høy risiko for feilinvesteringer på skattebetalernes regning. Pengene burde isteden han gått til en storstilt statlig satsing på havvind, utslippsfrie ferger og skip, og karbonfang- og lagring.