Stefan Strandberg har oppfylt barndomsdrømmen om å spille fotball i Italia. Han er sikker på at Erling Braut Haaland ville ha lyktes også i støvellandet.

Strandberg byttet i fjor ut russisk fotball med klubben Trapani Calcio på andre nivå i italiensk fotball. Nå er fotballen i sørlendingens nye hjemland stengt ned som følge av det verdensomspennende virusutbruddet.

Strandberg og lagkameratene ligger på nedrykksplass når ti serierunder gjenstår. Den norske forsvarsspilleren er uansett tydelig på at skiftet til italiensk fotball medførte at en barndomsdrøm gikk i oppfyllelse.

– Mange nordeuropeiske spillere vil spille i England, men jeg har alltid ønsket meg til Italia, sier forsvarsspilleren i et intervju med nettstedet itasportpress.it.

Vil til Serie A

At det skulle bli fotball i Italia etter flere sesonger på russisk jord var ikke gitt. 29-åringen fra Lyngdal peker på at italienske klubber ikke først og fremst ser til russisk fotball etter forsterkninger.

Nå vil han imidlertid vise at Trapani-ledelsen gjorde rett i å hente ham. På sikt håper han å ta steget ett hakk opp.

– Mitt ønske er å komme til Serie A en dag, sier Strandberg.

I intervjuet med itasportpress.it blir også landsmannen Erling Braut Haalands suksess i Bundesliga et tema. Strandberg var selv utlånt til Hannover for et par sesonger siden og kjenner tysk fotball.

På spørsmål om Haaland ville klart å kopiere suksessen han nå opplever også i Serie A, svarer Strandberg:

– Han kan score hvor som helst. Han er et beist.

Haaland-suksess

Sørlendingen peker så på at det både i den tyske og engelske ligaen fokuseres mye på kontringsfotball.

– I Italia får du mindre rom, og det er ikke like lett å score, men dersom han hadde gått til Juventus er jeg sikker på at han hadde gjort mange mål. Han ville scoret for hvilken klubb som helst, sier Strandberg.

Det er foreløpig i det blå når italiensk fotball kan startes opp igjen etter viruskrisen. Landet har vært hardt rammet av pandemien.