annonse

annonse

USAs president Donald Trump sier han er glad for at Nord-Koreas leder er tilbake, og at han åpenbart er ved god helse.

– Iallfall jeg er glad for å se at han er tilbake og frisk, tvitret Trump da Kim dukket opp etter et tre uker langt fravær fra offentligheten.

Nordkoreansk statlig fjernsyn viste lørdag Kim mens han spaserte, smilte og røykte en sigarett under åpningen av en ny gjødselfabrikk.

annonse

Ryktene har gått siden han ikke var til stede ved landets viktigste seremoni – fødselsdagen til hans bestefar Kim Il-sung 15. april, og deretter ikke viste seg offentlig på nesten tre uker.