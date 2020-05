annonse

Nå vil Frps Christian Tybring-Gjedde ha svar fra egne velgere hva partiet hans gjør galt i politikken.

Det går ikke lenger på skinner for Frp. Partiet har hatt gode målinger etter at de forlot regjeringsprojektet til Erna Solberg i midten av januar. Men nå er det stopp. Ifølge en valgmåling TV 2 har utført mister partiet 4,3 prosentpoeng og havner på 8 prosent oppslutning. Ikke siden i fjor sommer har partiet hatt lavere oppslutning.

Tilbakegangen kommer kun dager etter at Frp fikk mye kritikk i Resetts kommentarfelt for å støtte regjeringens forslag om å la E-tjenesten få rett til masselagring av nettrafikk.

– Frp i all hovedsak er enig i regjeringens forslag, sa Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget om forslaget som har blitt omtalt som overvåking av nordmenn

– Aldri mer Frp, har enkelte kritikere postulert.

Tjen folket

Nå har Tybring-Gjedde tatt temperaturen hos sine egne velgere på Facebook. Der tar han for seg den elendige målingen til TV 2 og ber om en tilbakemelding på «hva Frp gjør galt».

Det er i kommet over 600 kommentarer under innlegget.

– Slutt å selge og gi vekk Norge, Ikke gi vekk fisken som tilhører den norske befolkningen. Ut av EØS og EN. Likestill asylsøkere med minstepensjonister og la dem arbeide og bygge pensjon som alle norske gjør, skriver en person som har fått over 200 likes.

– Svaret kan være veldig enkelt, men sikkert veldig vanskelig. Se på hva Trump gjør. Det er der det er et gapende hull i Norge, som hvis dere ikke skynder dere, vil bli kapret fullstendig av Vedum og SP. Slutt med politiske hestehandler og begynn å tjene folket, skriver en annen.

Ut av EØS

Andre ber Frp inngå samarbeid med Senterpartiet.

– Få dialog med Senterpartiet, for dere to har ingenting å hente hos klimapartiene, for disse partier går på FN-autopilot. Det er for lengst tid for å prioritere Norge og folket som bor her, skrives det.

Flere i kommentarfeltet mener at partileder Siv Jensen må byttes ut.

– Enkelt. Vekk med Siv, og ut av EØS. Da skal jeg vurdere FrP igjen.