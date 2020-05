annonse

annonse

Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, mener Tangen-seminaret avslører en virkelighetsfjern elite.

– De har kopla seg så langt unna hverdagen til folk at det virker logisk å fly i luksus med privatfly til USA for å diskutere hvorfor motsetningene i samfunnet øker. De sitter på seminar og diskuterer med bekymret mine om brexit og gule vester. De hadde ikke trengt en eneste innledning for å forstå hvor problemene ligger. Det hadde holdt å se seg rundt i rommet, sier en oppgitt Vedum til Klassekampen.

Det handler om luksuriøse flyturer, overdådig bevertning og privatkonserter med internasjonale popstjerner. Vedum lar seg ikke imponere av forsøkene på opprydning:

annonse

– De skjønner jo nesten ikke problemet. Toppembetsmenn og statsfinansierte forskningsledere ble nærmest indignert over at dette ble en sak.

Les også: Trygve Slagsvold Vedum med kraftig olje-forsvar: – Verden trenger energien

– Eliten har en egen logikk

Han mener maktelitens mingling med milliardærer er svært problematisk. Vedum sier at eliten har en egen logikk

annonse

– Eliten har en egen logikk. Det er som det er ett regelsett hvis du er i rette kretser, har de riktige vennene, makt og penger, og et annet for vanlige folk, sier Vedum.

Han sammenligner dette med at vanlige folk får strammet inn skattereglene for småting, som gratis busskort for bussjåfører. Også tiltakene mot coronaviruset preges av den samme elitismen, særlig angrepene på oljebransjen:

– Det oppleves som at dess lenger unna folk er å være skitne på nevene, jo nærmere sitter de pengesekken, og jo mer moraliserer de over «gårsdagens arbeidsplasser». Dette er jobbene til folk og næringen som har lagt grunnlag for formuen vår.

Ubrukelige tenketanker

Partilederen er også kritisk til tenketanker som Civita, som han mener ikke bidrar med noe som helst:

annonse

– Det dårligste stedet du kan dra for å finne ut hvordan man kan ta en god politisk beslutning i Norge, er på en Civita-frokost. Det eneste de har bidratt med de siste månedene, er å gi et halvt seminar koronavirus.