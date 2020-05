annonse

Etter at ungdomspartiet AUF brøt partiloven og må betale tilbake utgifter til en sponset tur, vil Arbeiderpartiet se på egne rutiner.

Sammen med Unge Høyre og Grønn Ungdom må AUF betale tilbake utgifter som etter loven regnes som ulovlige bidrag etter en sponset tur til Storbritannia høsten 2019. Turen var betalt av kraftselskapet NorthConnect.

Nå vil også moderpartiet til AUF se på egne rutiner for å se om de må endre noe, skriver Aftenposten.

– Vi vil sette oss ned sammen med vår revisor og se om det er noe i dette vedtaket som tilsier at vi må rapportere på en annen måte enn det vi har gjort tidligere, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.

Det ikke lov for partier å motta bidrag fra offentlig eide selskaper. NorthConnect er eid av kommuner som ønsker å få kraftkabelen til Storbritannia gjennomført.

Lederen for Partilovnemnda, jussprofessor Eivind Smith, har forklart at reisen de tre ungdomspartiene var med på dermed er et brudd på reglene og at det hadde skjedd et forsøk på påvirking.

Overfor Aftenposten har ikke Stenseng svart på spørsmålet om Arbeiderpartiet var kjent med forbudet mot å motta reiser fra offentlig eide aktører.

I Miljøpartiet De Grønne sier partisekretær Torkil Vederhus at de var kjent med forbudet. Generalsekretær Tom Erlend Skaug i Høyre sier til Aftenposten at det er sjelden politisk eide aktører betaler reiser for politiske partier.