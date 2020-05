annonse

Enken etter en tysk jihadist og rapper står nå for retten, tiltalt for menneskesmugling, forbrytelser mot menneskeheten og å tilhøre en utenlandsk terrorgruppe.

Den 35 år gamle tysk-tunisiske kvinnen er identifisert som Omaima M. Hun var iført en blå blazer og dekket ansiktet for fotografer da hun ankom retten i Hamburg mandag.

Ifølge påtalemyndigheten dro hun i januar 2015 til Syria, sammen med sine tre barn, for å slutte seg til barnas far Nadar H., som var hennes første ektemann. Der levde hun under IS-regler og oppdro barna i henhold til ekstremistgruppens doktriner. Hun fikk månedlige utbetalinger fra IS, ifølge påtalemyndigheten.

Våren og sommeren 2015 holdt hun angivelig en 13 år gammel yazidi-jente som slave.

Ektemannen ble drept i et luftangrep i den syriske grensebyen Ayn al-Arab, som kurderne kaller Kobani, ifølge påtalemyndigheten.

Deretter giftet kvinnen seg med Denis Cuspert, en tysk-ghanesisk rapper som gikk under navnet Deso Dogg og som hadde sluttet seg til IS for å krige i Syria.

Cuspert var en av de mest beryktede fremmedkrigerne i IS. Han hadde stått fram i flere propagandavideoer. En gang viste han angivelig fram et avkappet hode.

Omaima M. ble gravid med Cuspert og dro i 2016 tilbake til Tyskland, sammen med de tre barna fra det første ekteskapet. To år senere ble Cuspert drept i et luftangrep i Syria.

Først i september i fjor ble hun pågrepet i Tyskland, der hun i mellomtiden hadde jobbet som tolk og leder for et eventbyrå.